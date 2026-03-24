Memphis Depay não vai se apresentar à seleção holandesa e perderá os jogos da Data Fifa

O jogador se lesionou no último domingo (22), na partida contra o Flamengo

Memphis Depay, atacante da seleção da Holanda (Markku Ulander/AFP)

O atacante holandês Memphis está fora dos dois amistosos da Holanda nesta Data Fifa do mês de março. A Federação Holandesa de Futebol (KNVB) divulgou a informação nesta terça-feira. Ronald Koeman, técnico da seleção nacional, não convocou nenhum substituto para o atleta corintiano.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.

Segundo informações do jornal De Telegraaf, a equipe médica determinou que "o jogador está indisponível" para defender a equipe nacional para os jogos preparatórios contra a Noruega (27) e o Equador (31).

"Houve troca de informações médicas entre o departamento médico do clube e a seleção holandesa. Após consulta, foi determinado que Memphis não estará disponível para esta Data Fifa e, portanto, não se juntará à equipe", informou um porta-voz da entidade que comanda o futebol local.

Ainda segundo o periódico holandês, o Corinthians já havia esclarecido a natureza da lesão do atacante holandês e informou que o atleta sofreu uma distensão muscular na parte anterior da coxa direita no empate de 1 a 1 com o Flamengo neste domingo.

A maioria dos jogadores da seleção holandesa se reuniu em Zeist, na Holanda, na noite desta segunda-feira. A Laranja Mecânica, a partir desta terça-feira, inicia a preparação para o confronto diante dos noruegueses.

Memphis foi submetido à exames de imagem e foi detectada uma lesão grau 2 na coxa direita. A estimativa é de que ele fique até quatro semanas fora da equipe e perca a estreia da equipe paulista na Copa Libertadores.

