Memphis Depay não vai se apresentar à seleção holandesa e perderá os jogos da Data Fifa
O jogador se lesionou no último domingo (22), na partida contra o Flamengo
Publicado: 24/03/2026 às 12:08
Memphis Depay, atacante da seleção da Holanda (Markku Ulander/AFP)
O atacante holandês Memphis está fora dos dois amistosos da Holanda nesta Data Fifa do mês de março. A Federação Holandesa de Futebol (KNVB) divulgou a informação nesta terça-feira. Ronald Koeman, técnico da seleção nacional, não convocou nenhum substituto para o atleta corintiano.
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"Houve troca de informações médicas entre o departamento médico do clube e a seleção holandesa. Após consulta, foi determinado que Memphis não estará disponível para esta Data Fifa e, portanto, não se juntará à equipe", informou um porta-voz da entidade que comanda o futebol local.
Ainda segundo o periódico holandês, o Corinthians já havia esclarecido a natureza da lesão do atacante holandês e informou que o atleta sofreu uma distensão muscular na parte anterior da coxa direita no empate de 1 a 1 com o Flamengo neste domingo.
A maioria dos jogadores da seleção holandesa se reuniu em Zeist, na Holanda, na noite desta segunda-feira. A Laranja Mecânica, a partir desta terça-feira, inicia a preparação para o confronto diante dos noruegueses.
Memphis foi submetido à exames de imagem e foi detectada uma lesão grau 2 na coxa direita. A estimativa é de que ele fique até quatro semanas fora da equipe e perca a estreia da equipe paulista na Copa Libertadores.