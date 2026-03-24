diariodepernambuco.com.br
Internacional
DATA FIFA

Data Fifa vira tira-teima para técnicos e define últimas vagas na Copa; veja agenda de jogos

A Data-Fifa de março se inicia no próximo dia 26 março e segue até 1° de abril

Estadão Conteúdo

Publicado: 24/03/2026 às 10:57

Seguir no Google News Seguir

Atacante Endrick atuando pela Seleção Brasileira (Pierre-Philippe Marcou / AFP)

A Data Fifa de março marca a reta final de preparação da seleções classificadas à Copa do Mundo de 2026, que terá início no dia 11 de junho. Além disso, a semana de jogos definirá as últimas seis vagas para a competição sediada nos Estados Unidos, Canadá e México.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.

Na Europa, 16 países seguem na briga por quatro lugares na fase de grupo do torneio. Tetracampeã do mundo, a Itália esteve fora das últimas duas edições e busca retornar à disputa.

O time comandado por Gennaro Gattuso encara a Irlanda do Norte nesta quinta-feira, 26, às 16h45 (de Brasília), em Bérgamo. Se vencer, a Azzurri enfrenta o vencedor da partida entre País de Gales e Bósnia e Herzegovina.

A Repescagem Europeia também conta com o único técnico brasileiro que ainda pode se classificar para a Copa. Sylvinho, ex-Corinthians e Lyon, comanda a Albânia atrás de uma vaga inédita.

REPESCAGEM INTERCONTINENTAL E ÚLTIMOS TESTES

Fora do Velho Continente, seleções das outras cinco federações disputam duas vagas à Copa do Mundo na Repescagem Intercontinental. Em Guadalupe, a Bolívia encara o Suriname de olho em voltar para a competição pela primeira vez desde 1994. Se bater o adversário, o país decide sua classificação contra o Iraque.

Na outra chave, a Jamaica mede forças com a Nova Caledônia, representante da Oceania. Os Reggae Boyz buscam o triunfo para disputar um lugar no torneio contra a República Democrática do Congo.

Para as equipes já classificadas, a Data Fifa servirá como o momento final para os treinadores realizarem os últimos testes antes da divulgação da lista definitiva para a Copa. Carlo Ancelotti, comandante da seleção brasileira, trouxe algumas novidades para os amistosos contra França e Croácia, como o meio-campista Gabriel Sara e os atacantes Igor Thiago e Rayan.

Ainda na América do Sul, o Paraguai vive a expectativa pela estreia do meia Maurício, jogador do Palmeiras, que conseguiu o passaporte do país recentemente. A Argentina, por sua vez, cancelou o confronto com a Espanha pela Finalíssima, após não chegar a um acordo pela data e pelo local do duelo.

CONFIRA A AGENDA DOS PRINCIPAIS JOGOS DA DATA FIFA DE MARÇO

QUINTA-FEIRA (26/3)

  • Turquia x Romênia - 14h - Repescagem Europeia
  • Itália x Irlanda do Norte - 16h45 - Repescagem Europeia
  • Ucrânia x Suécia - 16h45 - Repescagem Europeia
  • Polônia x Albânia - 16h45 - Repescagem Europeia
  • República Tcheca x Irlanda - 16h45 - Repescagem Europeia
  • Dinamarca x Macedônia do Norte - 16h45 - Repescagem Europeia
  • Eslováquia x Kosovo - 16h45 - Repescagem Europeia
  • País de Gales x Bósnia e Herzegovina - 16h45 - Repescagem Europeia
  • Brasil x França - 17h - Amistoso
  • Bolívia x Suriname - 19h - Repescagem Intercontinental
  • Colômbia x Croácia - 20h - Amistoso

SEXTA-FEIRA (27/3)

  • Nova Caledônia x Jamaica - 0h - Repescagem Intercontinental
  • Grécia x Paraguai - 16h - Amistoso
  • Suíça x Alemanha - 16h45 - Amistoso
  • Holanda x Noruega - 16h45 - Amistoso
  • Inglaterra x Uruguai - 16h45 - Amistoso
  • Espanha x Sérvia - 17h - Amistoso
  • Marrocos x Equador - 17h15 - Amistoso
  • Argentina x Mauritânia - 20h15 - Amistoso

SÁBADO (28/3)

  • Escócia x Japão - 14h - Amistoso
  • Canadá x Islândia - 15h - Amistoso
  • EUA x Bélgica - 16h30 - Amistoso
  • Haiti x Tunísia - 21h - Amistoso
  • México x Portugal - 22h - Amistoso

DOMINGO (29/3)

  • França x Colômbia - 17h - Amistoso

SEGUNDA-FEIRA (30/3)

  • Alemanha x Gana - 15h45 - Amistoso

TERÇA-FEIRA (31/3)

  • Haiti x Islândia - 13h30 - Amistoso
  • Rodada final da Repescagem Europeia - 15h45
  • Inglaterra x Japão - 15h45 - Amistoso
  • Holanda x Equador - 15h45 - Amistoso
  • Marrocos x Paraguai - 16h - Amistoso
  • Espanha x Egito - 16h - Amistoso
  • Escócia x Costa do Marfim - 16h30 - Amistoso
  • Uruguai x Argélia - 16h30 - Amistoso
  • República Democrática do Congo x Jamaica ou Nova Caledônia - 18h - Repescagem Intercontinental
  • EUA x Portugal - 20h - Amistoso
  • Argentina x Zâmbia - 20h15 - Amistoso
  • Canadá x Tunísia - 20h30 - Amistoso
  • Brasil x Croácia - 21h - Amistoso
  • México x Bélgica - 22h - Amistoso

QUARTA-FEIRA (01/4)

  • Iraque x Bolívia ou Suriname - 0h - Repescagem Intercontinental
copa , data , Data Fifa , de , FIFA , Vagas
Mais de Internacional
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
WhatsApp DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP