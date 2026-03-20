Cristiano Ronaldo fica de fora de convocação de Portugal nos amistosos contra México e EUA
A seleção portuguesa entra em campo no dia 28 de março para enfrentar o México e, na sequência, encara os Estados Unidos no dia 31
Publicado: 20/03/2026 às 11:14
Cristiano Ronaldo, capitão de Portugal (PAUL FAITH / AFP)
O astro português Cristiano Ronaldo, que vem desfalcando sua equipe, o saudita Al Nassr desde o final de fevereiro, não foi incluído na lista de convocados de Portugal para os amistosos de preparação para a Copa do Mundo de 2026, contra o México e os Estados Unidos.
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O técnico de Portugal, o espanhol Roberto Martínez, indicou durante uma entrevista à imprensa local nesta semana que CR7 sofre de uma "lesão leve", embora não tenha confirmado, na ocasião, se o jogador estaria ou não fora desses dois amistosos.
A seleção portuguesa, atual campeã da Liga das Nações da Uefa, vai enfrentar o México no sábado, dia 28 de março, no icônico Estádio Azteca, na Cidade do México, e os Estados Unidos na terça-feira, dia 31 de março, em Atlanta.
Convocação de Portugal
Goleiros
Diogo Costa (FC Porto)
José Sá (Wolverhampton)
Rui Silva (Sporting CP)
Defensores
- Matheus Nunes (Manchester City)
- Diogo Dalot (Manchester United)
- João Cancelo (FC Barcelona)
- Nuno Mendes (PSG)
- Gonçalo Inácio (Sporting CP)
- Renato Veiga (Villarreal)
- António Silva (SL Benfica)
- Tomás Araújo (SL Benfica)
Meias
- Rúben Neves (Al Hilal)
- Samú Costa (Mallorca)
- Mateus Fernandes (West Ham)
- João Neves (PSG)
- Vitinha (PSG)
- Bruno Fernandes (Manchester United)
- Rodrigo Mora (FC Porto)
Atacantes
- Ricardo Horta (SC Braga)
- Pedro Gonçalves (Sporting CP)
- João Félix (Al Nassr)
- Francisco Trincão (Sporting CP)
- Francisco Conceição (Juventus)
- Rafael Leão (AC Milan)
- Pedro Neto (Chelsea)
- Gonçalo Guedes (Real Sociedad)
- Gonçalo Ramos (PSG)