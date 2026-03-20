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Cristiano Ronaldo fica de fora de convocação de Portugal nos amistosos contra México e EUA

A seleção portuguesa entra em campo no dia 28 de março para enfrentar o México e, na sequência, encara os Estados Unidos no dia 31

AFP e Diario de Pernambuco

Publicado: 20/03/2026 às 11:14

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Cristiano Ronaldo, capitão de Portugal/PAUL FAITH / AFP

Cristiano Ronaldo, capitão de Portugal (PAUL FAITH / AFP)

O astro português Cristiano Ronaldo, que vem desfalcando sua equipe, o saudita Al Nassr desde o final de fevereiro, não foi incluído na lista de convocados de Portugal para os amistosos de preparação para a Copa do Mundo de 2026, contra o México e os Estados Unidos.

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Veja também:
O cinco vezes vencedor da Bola de Ouro sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa durante uma partida do campeonato saudita, em 28 de fevereiro.

O técnico de Portugal, o espanhol Roberto Martínez, indicou durante uma entrevista à imprensa local nesta semana que CR7 sofre de uma "lesão leve", embora não tenha confirmado, na ocasião, se o jogador estaria ou não fora desses dois amistosos.

A seleção portuguesa, atual campeã da Liga das Nações da Uefa, vai enfrentar o México no sábado, dia 28 de março, no icônico Estádio Azteca, na Cidade do México, e os Estados Unidos na terça-feira, dia 31 de março, em Atlanta.

Convocação de Portugal

Goleiros

Diogo Costa (FC Porto)

José Sá (Wolverhampton)

Rui Silva (Sporting CP)

Defensores

  • Matheus Nunes (Manchester City)
  • Diogo Dalot (Manchester United)
  • João Cancelo (FC Barcelona)
  • Nuno Mendes (PSG)
  • Gonçalo Inácio (Sporting CP)
  • Renato Veiga (Villarreal)
  • António Silva (SL Benfica)
  • Tomás Araújo (SL Benfica)

Meias

  • Rúben Neves (Al Hilal)
  • Samú Costa (Mallorca)
  • Mateus Fernandes (West Ham)
  • João Neves (PSG)
  • Vitinha (PSG)
  • Bruno Fernandes (Manchester United)
  • Rodrigo Mora (FC Porto)

Atacantes

  • Ricardo Horta (SC Braga)
  • Pedro Gonçalves (Sporting CP)
  • João Félix (Al Nassr)
  • Francisco Trincão (Sporting CP)
  • Francisco Conceição (Juventus)
  • Rafael Leão (AC Milan)
  • Pedro Neto (Chelsea)
  • Gonçalo Guedes (Real Sociedad)
  • Gonçalo Ramos (PSG)
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