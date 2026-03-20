Cristiano Ronaldo fica de fora de convocação de Portugal nos amistosos contra México e EUA

A seleção portuguesa entra em campo no dia 28 de março para enfrentar o México e, na sequência, encara os Estados Unidos no dia 31

Cristiano Ronaldo, capitão de Portugal (PAUL FAITH / AFP)

O astro português Cristiano Ronaldo, que vem desfalcando sua equipe, o saudita Al Nassr desde o final de fevereiro, não foi incluído na lista de convocados de Portugal para os amistosos de preparação para a Copa do Mundo de 2026, contra o México e os Estados Unidos.

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O cinco vezes vencedor da Bola de Ouro sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa durante uma partida do campeonato saudita, em 28 de fevereiro.

O técnico de Portugal, o espanhol Roberto Martínez, indicou durante uma entrevista à imprensa local nesta semana que CR7 sofre de uma "lesão leve", embora não tenha confirmado, na ocasião, se o jogador estaria ou não fora desses dois amistosos.

A seleção portuguesa, atual campeã da Liga das Nações da Uefa, vai enfrentar o México no sábado, dia 28 de março, no icônico Estádio Azteca, na Cidade do México, e os Estados Unidos na terça-feira, dia 31 de março, em Atlanta.

Convocação de Portugal

Goleiros

Diogo Costa (FC Porto)

José Sá (Wolverhampton)

Rui Silva (Sporting CP)

Defensores

Matheus Nunes (Manchester City)

Diogo Dalot (Manchester United)

João Cancelo (FC Barcelona)

Nuno Mendes (PSG)

Gonçalo Inácio (Sporting CP)

Renato Veiga (Villarreal)

António Silva (SL Benfica)

Tomás Araújo (SL Benfica)

Meias

Rúben Neves (Al Hilal)

Samú Costa (Mallorca)

Mateus Fernandes (West Ham)

João Neves (PSG)

Vitinha (PSG)

Bruno Fernandes (Manchester United)

Rodrigo Mora (FC Porto)

Atacantes