Confira chaveamento e onde assistir sorteio da Champions League ao vivo nesta sexta-feira (30)

Sorteio da Champions League ao vivo: veja onde assistir e chaveamentos (Foto: VALENTIN FLAURAUD / AFP)

A UEFA realiza, nesta sexta-feira (30), o sorteio da fase play-off da Champions League. Veja onde assistir ao vivo, chaveamento e possíveis confrontos.

Horário do Sorteio da Champions League

O sorteio será realizado às 8h00 (horário de Brasília)



Onde assistir sorteio da Champions League ao vivo

É possível acompanhar o sorteio diretamente do site da UEFA clicando aqui. Para o Brasil, a transmissão é feita pela TNT Sports (canal fechado) e na HBO Max (streaming), mas a emissora também vai fazer a cobertura através do canal do YouTube neste link.

Times confirmados nas oitavas de final da Champions League

As 8 primeiras equipes da fase de liga entram diretamente nas oitavas de final e, assim, estarão envolvidas neste sorteio apenas para saber qual chaveamento de cada uma. São eles:

Arsenal, Barcelona, Bayern München, Chelsea, Liverpool, Man City, Sporting CP, Tottenham.

Times que disputam playoff de fase eliminatória

Já estes times precisam, ainda, passar por uma fase eliminatória com jogos de ida e volta para avançar para próxima fase da Champions League. Confira:

Atalanta, Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, Benfica, Bodø/Glimt, Club Brugge, Galatasaray, Inter, Juventus, Leverkusen, Monaco, Newcastle, Olympiacos, Paris, Qaraba, Real Madrid.

Veja chaveamento:

Confronto 1 e 2: Monaco ou Qarabag vs PSG/Newcastle

Confronto 3 e 4: Brugge ou Galatasaray vs Juventus ou Atlético de Madrid

Confronto 5 e 6: Bodo/Glimt ou Benfica vs Real Madrid ou Inter de Milão

Confronto 7 e 8: Borussia Dortmund ou Olympiakos vs Atalanta x Bayer Leverkusen

Assim, os que já estão classificados enfrentam, a depender do sorteio, uma das equipes que avançarem após esta fase.

O chaveamento fica desta forma:

Arsenal ou Bayern de Munique - Confronto 7 ou 8: (Borussia Dortmund - Olympiakos - Atalanta - Bayer Leverkusen);

- Confronto 7 ou 8: (Borussia Dortmund - Olympiakos - Atalanta - Bayer Leverkusen); Manchester City ou Sporting - Confronto 5 e 6 (Bodo/Glimt - Benfica - Real Madrid - Inter de Milão);

- Confronto 5 e 6 (Bodo/Glimt - Benfica - Real Madrid - Inter de Milão); Liverpool ou Tottenham - Confronto 3 e 4 (Brugge - Galatasaray - Juventus - Atlético de Madrid);

- Confronto 3 e 4 (Brugge - Galatasaray - Juventus - Atlético de Madrid); Barcelona ou Chelsea - Confronto 1 e 2 (Monaco ou Qarabag vs PSG/Newcastle).

Confira o chaveamento na imagem abaixo:





