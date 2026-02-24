'Cristiano Ronaldo será o melhor da história com ou sem Copa', diz técnico de Portugal

Cristiano Ronaldo com a taça de campeão (JOHN MACDOUGALL / AFP))

A Copa do Mundo de 2026 está se aproximando e Portugal busca seu primeiro título na história do torneio. Mais de três meses antes do início da competição, Roberto Martínez, treinador do país, rasgou elogios ao atacante Cristiano Ronaldo.

Ele será o melhor jogador da história, ganhe ou não a Copa do Mundo. Nossa responsabilidade é darmos a ele a melhor chance possível de competir por ela. Isso se consegue analisando, melhorando constantemente e mantendo a mesma mentalidade que nos ajudou a ter sucesso na Liga das Nações", disse o técnico espanhol de 52 anos em entrevista ao podcast do Portugal Football Summit.

Martínez está à frente da seleção portuguesa desde janeiro de 2023. De lá para cá, ele comandou o país em 36 partidas e conquistou a Liga das Nações na temporada 2024/25.

Na ocasião, Cristiano anotou o segundo gol de Portugal na decisão, igualando o placar do confronto contra a Espanha em 2 a 2. Já nos pênaltis, os lusos levaram a melhor por 5 a 3 e se sagraram campeões do torneio. Além disso, o atacante de 41 anos foi o artilheiro da competição, com oito tentos marcados.

"Nunca trabalhei com um jogador que, todas as manhãs, se concentrasse em aproveitar ao máximo o dia para melhorar. Se pudéssemos ter o Cristiano para sempre, seria a maneira mais fácil de ajudar os jogadores mais jovens quando chegassem à seleção. O desejo dele é usar cada dia para melhorar", completou Roberto Martínez.

Portugal está no Grupo K da Copa do Mundo e estreia no dia 17 de junho, às 14h (de Brasília), diante de uma seleção que virá da repescagem intercontinental. Depois, Cristiano Ronaldo e companhia encaram Usbequistão e Colômbia de olho em seguir adiante atrás do título inédito.

