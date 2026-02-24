'Cristiano Ronaldo será o melhor da história com ou sem Copa', diz técnico de Portugal
Portugal estreia na Copa do Mundo de 2026 no dia 17 de junho
Publicado: 24/02/2026 às 09:16
Cristiano Ronaldo com a taça de campeão (JOHN MACDOUGALL / AFP))
A Copa do Mundo de 2026 está se aproximando e Portugal busca seu primeiro título na história do torneio. Mais de três meses antes do início da competição, Roberto Martínez, treinador do país, rasgou elogios ao atacante Cristiano Ronaldo.
- Kane chega a 500 gols, Bayern supera Werder Bremem e se mantém tranquilo no topo da Bundesliga
- Neymar tem só 3 jogos pelo Santos para convencer Ancelotti antes da convocação da seleção
- Acusado de racismo contra Vini Jr., Prestianni é suspenso pela Uefa
- Hugo Souza é ofendido por torcedores da Lusa após vaga do Corinthians: 'Piolhento, favelado...'
- Uefa aceita proposta da Fifa para ter Mundial de Clubes com 48 times a cada quatro anos
Martínez está à frente da seleção portuguesa desde janeiro de 2023. De lá para cá, ele comandou o país em 36 partidas e conquistou a Liga das Nações na temporada 2024/25.
Na ocasião, Cristiano anotou o segundo gol de Portugal na decisão, igualando o placar do confronto contra a Espanha em 2 a 2. Já nos pênaltis, os lusos levaram a melhor por 5 a 3 e se sagraram campeões do torneio. Além disso, o atacante de 41 anos foi o artilheiro da competição, com oito tentos marcados.
"Nunca trabalhei com um jogador que, todas as manhãs, se concentrasse em aproveitar ao máximo o dia para melhorar. Se pudéssemos ter o Cristiano para sempre, seria a maneira mais fácil de ajudar os jogadores mais jovens quando chegassem à seleção. O desejo dele é usar cada dia para melhorar", completou Roberto Martínez.
Portugal está no Grupo K da Copa do Mundo e estreia no dia 17 de junho, às 14h (de Brasília), diante de uma seleção que virá da repescagem intercontinental. Depois, Cristiano Ronaldo e companhia encaram Usbequistão e Colômbia de olho em seguir adiante atrás do título inédito.