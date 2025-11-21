Mirassol garante vaga inédita na Libertadores em temporada de estreia no Brasileirão
Com 60 pontos somados e apenas quatro rodadas restantes, o Mirassol não pode mais ser ultrapassado por nenhuma equipe fora do G-7
Publicado: 21/11/2025 às 10:05
Equipe do Mirassol durante partida da Série A (JP Pinheiro/Agência Mirassol)
O Mirassol vai disputar a Libertadores pela primeira vez em 2026. A confirmação da vaga na maior competição da América do Sul veio nesta quinta-feira, no complemento da 35ª rodada do Brasileirão.
Na quarta-feira, o Mirassol ficou no empate com o Santos por 1 a 1 e chegou aos 60 pontos na tabela de classificação. No momento, o time comandado pelo técnico Rafael Guanaes ocupa a quarta colocação.
Após assegurar a classificação para a Libertadores, o objetivo da equipe paulista é conseguir ficar entre os cinco primeiros colocados e garantir a vaga direta para o torneio continental.
O próximo compromisso do Mirassol no Brasileirão é contra o Ceará, na próxima segunda-feira, dia 24, às 19h, no Estádio José Maria de Campos Maia.