Mirassol garante vaga inédita na Libertadores em temporada de estreia no Brasileirão

Com 60 pontos somados e apenas quatro rodadas restantes, o Mirassol não pode mais ser ultrapassado por nenhuma equipe fora do G-7

Equipe do Mirassol durante partida da Série A (JP Pinheiro/Agência Mirassol)

O Mirassol vai disputar a Libertadores pela primeira vez em 2026. A confirmação da vaga na maior competição da América do Sul veio nesta quinta-feira, no complemento da 35ª rodada do Brasileirão.

Com a vitória do Corinthians sobre o São Paulo por 3 a 1, nenhuma equipe fora do G-7 pode ultrapassar a equipe do interior paulista. Esta é a primeira vez que um time consegue se classificar à Libertadores logo na temporada de estreia na elite do futebol brasileiro.

Na quarta-feira, o Mirassol ficou no empate com o Santos por 1 a 1 e chegou aos 60 pontos na tabela de classificação. No momento, o time comandado pelo técnico Rafael Guanaes ocupa a quarta colocação.

Após assegurar a classificação para a Libertadores, o objetivo da equipe paulista é conseguir ficar entre os cinco primeiros colocados e garantir a vaga direta para o torneio continental.

O próximo compromisso do Mirassol no Brasileirão é contra o Ceará, na próxima segunda-feira, dia 24, às 19h, no Estádio José Maria de Campos Maia.