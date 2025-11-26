Arsenal x Bayern de Munique ao vivo: veja onde assitir jogo da Champions League
Publicado: 26/11/2025 às 15:56
Arsenal x Bayern de Munique: veja onde assistir ao vivo jogo da Champions League. (Fotos: Divulgação/Arsenal | ALEXANDRA BEIER / AFP)
Veja onde assistir Arsenal x Bayern de Munique ao vivo em jogo da 5ª rodada da fase de liga da Champions League, em Londres, na Inglaterra, nesta quarta-feira (26).
Arsenal x Bayern de Munique horário
O jogo será realizado às 17h00 (horário de Brasília).
Arsenal x Bayern de Munique onde assistir ao vivo
A partida tem transmissão exclusiva do canal de streaming da HBO Max. Para assistir ao confronto, é necessária assinatura.
Provável escalação do Arsenal
Líder na Premier League e vice na Champions League, o Arsenal chega para o confronto após golear seu rival, o Tottenham, no Campeonato Inglês por 4-1.
Na Liga dos Campeões, os Gunners venceram as quatro partidas que jogaram. Agora, entretanto, terão páreo duro contra o Bayern, líder do Campeonato Alemão e também da Champions, com mesma quantidade de pontos que o Arsenal.
Por isso, esta deve ser a escalação do Arsenal para o confronto: Raya; Timber, Saliba, Hincapie, Lewis-Skelly; Zubimendi, Rice, Eze; Saka, Merino, Martinelli.
Provável escalação do Bayern de Munique
Ainda invicto na temporada, o Bayern de Munique chega para o confronto embalado de uma boa sequência tanto no campeonato nacional quanto na Champions.
No campeonato alemão, são 41 gols marcados em 11 jogos e apenas oito sofridos.
Para buscar uma vitória, o clube bávaro conta com um carrasco do Arsenal: Harry Kane. O atacante inglês, ex-Tottenham, tem 15 gols e duas assistências em 21 jogos contra o ex-rival londrino.
Por isso, ele deve ser a principal estrela do time de Vincent Kompany nesta quarta. Confira a provável escalação: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Guerreiro; Pavlovic, Kimmich; Olise, Karl, Gnabry; Kane.