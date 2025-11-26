Olympiacos x Real Madrid ao vivo: Onde assistir, horário e possíveis escalações da partida
Olympiacos e Real Madrid não se enfrentam há 18 anos
Publicado: 26/11/2025 às 14:24
Olympiacos e Real Madrid voltam a se enfrentar após 18 anos (Divulgação/ Olympiacos e JOSE JORDAN / AFP)
Nesta quarta-feira (26), o Real Madrid visita o Olympiacos pela 5ª rodada da fase de liga da Champions League. A partida será realizada às 17h, no Estádio Karaiskákis, na Grécia. Veja onde assistir Olympiacos x Real Madrid ao vivo.
O time da casa chega para a partida na 32ª colocação, com apenas 2 pontos somados. Porém, o Olympiacos não perde há seis partidas, sendo uma delas pela Champions e cinco em campeonatos gregos.
Onde assistir Olympiacos x Real Madrid ao vivo
A partida será transmitida pela HBO Max (streaming) e TNT Sports (TV fechada).
HISTÓRICO DO CONFRONTO
Em toda história, Olympiacos e Real Madrid se enfrentaram oito vezes e o retrospecto é melhor para o time merengue, com quatro vitórias, enquanto o time grego tem apenas uma.
Em relação ao número de gols marcados nas partidas, somando todos os oito confrontos, foram efetuados 27 gols. No total, foram 18 do Real Madrid e nove do Olympiacos.
- Olympiacos 0 x 0 Real Madrid (07/08)
- Real Madrid 4 x 2 Olympiacos (07/08)
- Olympiacos 2 x 1 Real Madrid (05/06)
- Real Madrid 2 x 1 Olympiacos (05/06)
- Real Madrid 3 x 0 Olympiacos (1999/00)
- Olympiacos 3 x 3 Real Madrid (1999/00)
- Olympiacos 0 x 0 Real Madrid (97/98)
- Real Madrid 5 x 1 Olympiacos (97/98)
Possíveis escalações
Olympiacos: Tzolakis; Rodinei, Retsos, Pirola e Ortega; Hezze, Diogo Nascimento e Chiquinho; Gelson Martins, Podence e El Kaabi. Técnico: Jose Luis Mendilibar
Desfalques: Alexandros Paschalakis (goleiro) e Konstantinos Angelakis (atacante).
Real Madrid: Lunin; Arnold, Asencio, Tchouameni e Carreras; Camavinga (Ceballos), Valverde, Bellingham e Arda Guler; Vinicius Jr (Rodrygo) e Mbappé. Técnico: Xabi Alonso
Desfalques: Os defensores Thibaut Courtois, Éder Militão, Huijsen, Alaba, Rudiger e Carvajal; Além do atacante Franco Mastantuono.
FICHA DO JOGO:
Competição: Champions League
Local: Estádio Karaiskákis, na Grécia
Horário: 17h
Transmissão: MAX e TNT Sports
Árbitro: Michael Oliver (ING)
Assistentes: Stuart Burt (ING) e James Mainwaring (ING)
VAR: Peter Bankes (ING)