Olympiacos x Real Madrid ao vivo: Onde assistir, horário e possíveis escalações da partida

Olympiacos e Real Madrid não se enfrentam há 18 anos

Olympiacos e Real Madrid voltam a se enfrentar após 18 anos (Divulgação/ Olympiacos e JOSE JORDAN / AFP)

Nesta quarta-feira (26), o Real Madrid visita o Olympiacos pela 5ª rodada da fase de liga da Champions League. A partida será realizada às 17h, no Estádio Karaiskákis, na Grécia. Veja onde assistir Olympiacos x Real Madrid ao vivo.

Favorito para a partida, porém com dificuldades na temporada, o Real Madrid visita a Grécia na 9ª posição, com nove pontos somados. O time encabeçado por Kyllian Mbappe e Vinicius Júnior vai em busca da vitória para tentar superar as dificuldades vividas no vestiário da equipe, com o técnico Xabi Alonso. O principal objetivo da partida é voltar a vencer, após a sequência atual de três partidas sem alcançar a vitória, além de entrar no G8 da competição.

O time da casa chega para a partida na 32ª colocação, com apenas 2 pontos somados. Porém, o Olympiacos não perde há seis partidas, sendo uma delas pela Champions e cinco em campeonatos gregos.

Onde assistir Olympiacos x Real Madrid ao vivo

A partida será transmitida pela HBO Max (streaming) e TNT Sports (TV fechada).

HISTÓRICO DO CONFRONTO

Em toda história, Olympiacos e Real Madrid se enfrentaram oito vezes e o retrospecto é melhor para o time merengue, com quatro vitórias, enquanto o time grego tem apenas uma.

Em relação ao número de gols marcados nas partidas, somando todos os oito confrontos, foram efetuados 27 gols. No total, foram 18 do Real Madrid e nove do Olympiacos.

- Olympiacos 0 x 0 Real Madrid (07/08)

- Real Madrid 4 x 2 Olympiacos (07/08)

- Olympiacos 2 x 1 Real Madrid (05/06)

- Real Madrid 2 x 1 Olympiacos (05/06)

- Real Madrid 3 x 0 Olympiacos (1999/00)

- Olympiacos 3 x 3 Real Madrid (1999/00)

- Olympiacos 0 x 0 Real Madrid (97/98)

- Real Madrid 5 x 1 Olympiacos (97/98)

Possíveis escalações

Olympiacos: Tzolakis; Rodinei, Retsos, Pirola e Ortega; Hezze, Diogo Nascimento e Chiquinho; Gelson Martins, Podence e El Kaabi. Técnico: Jose Luis Mendilibar

Desfalques: Alexandros Paschalakis (goleiro) e Konstantinos Angelakis (atacante).

Real Madrid: Lunin; Arnold, Asencio, Tchouameni e Carreras; Camavinga (Ceballos), Valverde, Bellingham e Arda Guler; Vinicius Jr (Rodrygo) e Mbappé. Técnico: Xabi Alonso

Desfalques: Os defensores Thibaut Courtois, Éder Militão, Huijsen, Alaba, Rudiger e Carvajal; Além do atacante Franco Mastantuono.

FICHA DO JOGO:

Competição: Champions League

Local: Estádio Karaiskákis, na Grécia

Horário: 17h

Transmissão: MAX e TNT Sports

Árbitro: Michael Oliver (ING)

Assistentes: Stuart Burt (ING) e James Mainwaring (ING)

VAR: Peter Bankes (ING)