Fifa divulga potes da Copa do Mundo de 2026; confira

A entidade máxima do futebol anunciou a divisão dos quatro potes para o sorteio que acontece no dia 5 de dezembro, em Washington

Potes oficiais para a Copa do Mundo de 2026 (Divulgação / Fifa)

A Fifa divulgou oficialmente nesta terça-feira (25) os potes da Copa do Mundo de 2026. A entidade máxima do futebol anunciou os quatro potes que servirão de base para o sorteio da fase de grupos do dia 5 de dezembro, em Washington, nos Estados Unidos.

Ao todo, 48 seleções disputarão a Copa, divididas em 12 grupos com quatro equipes em cada. As cabeças de chave estarão localizadas no Pote 1 do sorteio. Com exceção dos três países sedes - Estados Unidos, Canadá e México - as demais seleções conquistaram o direito através do Ranking da Fifa, incluindo o Brasil.

Vale lembrar que ainda restam seis vagas em aberto para a Copa, que serão oriundas das repescagens. No mês de março, serão conhecidas as últimas seleções participantes, com quatro vagas europeias e duas para o restante do mundo. As seleções classificadas via repescagem estarão obrigatoriamente no Pote 4 do sorteio.

Confira os potes da Copa do Mundo:

Pote 1: Canadá, México, Estados Unidos, Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Brasil, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha.

Pote 2: Croácia, Marrocos, Colômbia, Uruguai, Suíça, Japão, Senegal, Irã, Coreia do Sul, Equador, Áustria e Austrália.

Pote 3: Noruega, Panamá, Egito, Argélia, Escócia, Paraguai, Tunísia, Costa do Marfim, Uzbequistão, Catar, Arábia Saudita e África do Sul.

Pote 4: Jordânia, Cabo Verde, Gana, Curaçao, Haiti, Nova Zelândia, Repescagem Europa A, Repescagem Europa B, Repescagem Europa C, Repescagem Europa D, Repescagem Intercontinental 1, Repescagem Intercontinental 2.