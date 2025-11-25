Cristiano Ronaldo escapa de suspensão na Copa de 2026 após expulsão contra a Irlanda

O astro português vai cumprir apenas um jogo de suspensão por ter recebido o cartão vermelho nas Eliminatórias

Cristiano Ronaldo em partida das Eliminatórias (PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

O atacante Cristiano Ronaldo está liberado para jogar a primeira partida de Portugal na Copa do Mundo de 2026. A Fifa anunciou nesta terça-feira, que o astro vai cumprir apenas um jogo de suspensão por ter recebido o cartão vermelho diante da Irlanda, nas Eliminatórias.

A entidade que comanda o futebol mundial oficializou uma decisão disciplinar que aplicou um gancho de três partidas, sendo que dois desses compromissos serão com pena suspensa, ou seja, só serão cumpridos caso o craque cometa uma nova infração semelhante no próximo ano.

Como já tinha cumprido a suspensão automática no duelo contra a Armênia, o camisa sete da seleção portuguesa está liberado para entrar em campo no Mundial do ano que vem

A expectativa era de que o jogador pudesse pegar até três jogos de gancho, o que comprometeria a sua participação nos dois primeiros compromissos dos portugueses na fase de grupos do torneio.

"Caso Cristiano Ronaldo cometa outra infração de natureza e gravidade semelhantes durante o período, os dois jogos restantes estabelecidos deverão ser cumpridos imediatamente", diz texto da nota da Fifa.

Cristiano Ronaldo foi expulso por conduta violenta aos 16 minutos do segundo tempo. Na jogada que originou a falta, ele atingiu o zagueiro irlandês dará O'Shea com uma cotovelada.

Advertido inicialmente com um amarelo, o craque português acabou expulso após o juiz ter sido chamado para rever a disputa no árbitro de vídeo.