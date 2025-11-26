Onde assistir Liverpool x PSV ao vivo na Champions League

Liverpool x PSV: veja prováveis escalações e onde assistir ao vivo

Veja onde assitir Liverpool x PSV ao vivo na Champions League. (Fotos: DARREN STAPLES / AFP | Divulgação/PSV)

Veja onde assistir Liverpool x PSV ao vivo em jogo da 5ª rodada da fase de liga da Champions League, na cidade de Liverpool, na Inglaterra, nesta quarta-feira (26).

Liverpool x PSV horário

O jogo será realizado às 17h00 (horário de Brasília).

Liverpool x PSV onde assistir ao vivo

A partida tem transmissão exclusiva do canal de streaming da HBO Max. Para assistir ao confronto, é necessária assinatura.

Provável escalação do Liverpool

Após um começo ruim na temporada, o Liverpool tenta se recuperar diante da sua torcida. No último final de semana, a temporada dos Reds, que gastou muito com reforços, continuou na trajetória que tem seguido.

A queda de rendimento do time de Arne Slot é surpreendente para uma equipe que foi campeã do Campeonato Inglês e trouxe reforços de peso como Florian Wirtz, Alexander Isak e outros.

Na Champions League, o Liverpool venceu o Real Madrid em casa na rodada anterior e 'mascarou' um pouco o início não tão empolgante.

Agora, Arne Slot deve escalar essa equipe visando recuperação na temporada: Alisson; Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Robertson; Curtis Jones, Gravenberch, Mac Allister; Salah, Hugo Ekitike, Gakpo.

Provável escalação do PSV

Do lado holandês, o PSV teve um começo irregular na Champions League, vencendo apenas um, perdendo dois e empatando uma vez. O destaque fica para a vitória sobre o Napoli, atual campeão italiano, por 6x2 na 3ª rodada da competição.

No campeonato nacional, o clube se encontra no topo da tabela, com seis pontos de vantagem sobre o segundo, Feyernoord.

Para tentar surpreender o Liverpool, esta deve ser a escalação do PSV de Peter Bosz: Kovar; Dest, Gasiorowski, Schouten, Salah-Eddine; Junior, Veerman; Man, Saibari, Perisic; Til.