PSG x Tottenham ao vivo: onde assistir ao jogo da Champions League

Veja onde assistir, horário e escalações para o duelo pela principal competição de clubes do mundo

Jogo entre PSG e Tottenham pela Supercopa da Uefa (FRANCK FIFE / AFP)

Nesta quarta-feira (26), o Paris Saint-Germain recebe o Tottenham pela fase de liga da Uefa Champions League. A bola rola às 17h, no Parque dos Príncipes, em partida válida pela 5ª rodada da competição europeia.

Atual campeão, o PSG chega ao duelo na 7ª posição da tabela e com nove pontos conquistados. A equipe francesa acumula três vitórias e apenas uma derrota até aqui na Champions, recebendo os ingleses de olho no topo da classificação geral.

O Tottenham é o 12º colocado na tabela, com oito pontos, e busca pontuar em Paris para se colocar nos oito primeiros colocados, grupo que garante vaga direta nas oitavas de final. A equipe londrina ainda está invicta na Liga dos Campeões, com duas vitórias e dois empates até aqui.

O jogo marca o reencontro dos clubes após a disputa da Supercopa da Uefa ainda desta temporada. Na ocasião, o PSG venceu nas penalidades máximas após empate por 2 a 2 no tempo normal.

Em relação aos brasileiros, o zagueiro Marquinhos deverá ser titular no PSG. O atacante Richarlison, por sua vez, deverá ser atração na equipe dos Spurs

PSG x Tottenham ao vivo

A partida terá transmissão da Space para a TV fechada. A streaming da HBO Max também transmitirá o confronto.

Prováveis escalações

PSG: Chevalier; Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Kvaratskhelia, Mayulu, Barcola. Técnico: Luis Enrique.

Tottenham: Vicario; Pedro Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Sarr, João Palhinha, Bentancur; Kudus, Richarlison, Xavi Simons. Técnico: Thomas Frank.