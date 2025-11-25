Assistir Chelsea x Barcelona ao vivo online na Champions League. (Fotos: JUSTIN TALLIS / AFP - LLUIS GENE / AFP | Montagem - DP Esportes)

Chelsea e Barcelona se enfrentam, nesta terça-feira (25), pela 5ª rodada da fase de liga da Champions League, em jogo disputado em Stamford Bridge, em Londres, na Inglaterra. Confira como assistir ao vivo e online ojogo entre os Blues e o Barça.

Chelsea x Barcelona ao vivo

O jogo desta terça tem cobertura do SBT e da TNT na TV. Para assistir ao SBT online, pelo celular e/ou computador, basta clicar aqui.

O confronto também conta com transmissão da plataforma de streaming da HBO Max, que requer assinatura com planos que variam de R$ 8,90 por mês até R$ 29,90.

Horário de Chelsea x Barcelona

O confronto está marcado para começar às 17h00 (horário de Brasília)

Escalação provável do Chelsea

Em 12º colocado na tabela da Liga dos Campeões, o Chelsea chega para o confronto contra o Barcelona após um empate em 2x2 contra o Qarabag, fora de casa, antes da data FIFA de novembro.

No último final de semana, já pelo Campeonato Inglês, os Blues venceram o Burnley, também em jogo fora do Stamford Bridge, pelo placar de 2x0.

O time londrino tem, até o momento, sete pontos conquistados nas quatro partidas que disputou, mesma quantidade do rival de hoje, o Barcelona, que está à frente apenas por critérios de desempate. Um triunfo do Chelsea significaria ultrapassar o Barcelona na classificação.

Para o jogo, o treinador Enzo Maresca deve ir com esta escalação: Sanchez; ReeceJames, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Enzo Fernandez; Pedro Neto, João Pedro, Garnacho; Liam Delap.

Escalação provável do Barcelona

O Barcelona também vem para o confronto após um empate na última rodada da Champions. O time da Catalunha viajou à Bélgica para enfrentar o Brugge, quando empatou em 3x3.

Pelo Campeonato Espanhol, por outro lado, o Barça vem de uma vitória expressiva diante do Athletic Bilbao na reinauguração do Camp Nou. Com dois gols de Ferran Torres, um de Lewandowski e outro de Fermin López, o clube retornou à sua antiga casa com pé direito.

Assim, o treinador alemao Hans Flick não deve fazer muitas alterações da equipe que esteve em campo contra o Athletic. Esta é a provável escalação do Barcelona: Joan Garcia; Kounde, E. Garcia, Cubarsi, Balde; Casado, De Jong; Yamal, Fermin Lopez, Ferran Torres; Lewandowski.

