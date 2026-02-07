Retrô vira sobre o Maguary nos Aflitos e vai encarar o Sport na semifinal do Pernambucano

Assim como no jogo de ida, o técnico Jamesson Andrade acerta nas alterações e faz a Fênix buscar o resultado na segunda etapa

Vagner Love, atacante do Retrô (Reprodução/Retrô FC)

Fênix nas semis! O Retrô venceu o Maguary de virada por 2 a 1 neste sábado (7), no Estádio dos Aflitos, pela volta das quartas de final do Campeonato Pernambucano. Com o resultado, o time de Camaragibe vai enfrentar o Sport na semifinal do Estadual. O primeiro duelo será com mando da Fênix, e a partida de volta terá mando do Leão da Ilha.

Em um jogo intenso, o Retrô viu o Azulão ir ao intervalo com 1 a 0 no placar, em um golaço de falta de Iago Felipe. Mas, assim como no jogo de ida, quem saiu do banco correspondeu para o lado da Fênix, e Vagner Love brilhou novamente. Ericson, que entrou na volta do intervalo, empatou, e o Artilheiro do Amor, assim como marcou em Bonito, repetiu a dose e, dessa vez, virou a partida, colocando o Retrô nas semifinais e também garantindo a vaga do clube na Copa do Brasil de 2027.

Ainda na primeira etapa, o Maguary desperdiçou uma penalidade. Eduardo Ribeiro mandou na trave. O Retrô vinha de dois jogos sem ganhar e derrubou uma invencibilidade de três partidas do Azulão. Vagner Love, agora com quatro gols, empata na artilharia do Campeonato Pernambucano com Quirino e Paulo Sérgio.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.

O JOGO

Com o confronto em aberto após o empate na ida, em Bonito, por 1 a 1, o duelo deste sábado (7) começou intenso. Foi o Maguary quem teve as melhores chances do primeiro tempo.

Aos 17 minutos, em cobrança de escanteio do Azulão, o VAR entrou em ação após quatro minutos de paralisação. No lance, o lateral David Junio, do Retrô, dividiu pelo alto, mas levantou demais o braço, que acabou tocando na bola. A árbitra Déborah Cecília foi chamada ao monitor do VAR, analisou a jogada e interpretou irregularidade, assinalando pênalti para o Maguary. Na cobrança, Eduardo Ribeiro desperdiçou e mandou na trave.

O erro não abalou o time de Bonito, que seguiu levando mais perigo e, aos 36 minutos, abriu o placar com Iago Felipe, em um golaço de falta da entrada da área, na meia-lua. A bola morreu no canto esquerdo do goleiro Paulo Ricardo.

SEGUNDO TEMPO

O Retrô precisava partir para cima se quisesse sair com a classificação e voltou do intervalo com três substituições. A estratégia era se impor mais no jogo, e a Fênix passou a levar mais perigo na segunda etapa - e deu certo.

Aos 18 minutos, Luiz Henrique Bezerra lançou a bola para Ericson, que veio do banco e, ainda da entrada da grande área, acertou uma cabeçada precisa, encobrindo o goleiro Juliano. Um lindo gol de empate do Retrô.

A virada veio rapidamente, dois minutos depois. Aos 20, Luiz Henrique cruzou na área e Vagner Love, assim como no jogo de ida, marcou de cabeça e, desta vez, colocou a equipe de Camaragibe na frente do placar. O Retrô ainda tentou matar o jogo e chegou com Radsley, Douglas Santos e também com Ericson.

Se as alterações do Retrô deram certo, o Maguary precisava responder na mesma moeda. O técnico Sued Lima mexeu nas peças e no jeito de jogar da equipe. O Azulão tentou nos contra-ataques, cruzamentos e bola parada, mas não soube passar pela defesa do Retrô no segundo tempo.

FICHA DA PARTIDA

RETRÔ: Paulo Ricardo; David Junio (Yuri), Guilherme Paixão (Rayan), Dankler e Luiz Henrique (Wesley); Kadi (Murilo), Luiz Henrique Beserra, Radsley e Diego Guerra (Ericson); Douglas Santos e Vágner Love. Técnico: Jamesson Andrade.

MAGUARY: Juliano; Eduardo Ribeiro, Maurício, Eduardo Guedes e Fontes; Iago Felipe (Verdún), Ítalo e Bruno Vinícius; Henrique Alves (Gabriel Furtado), Kanu (Marquinhos) e Chico (Erick Cunha). Técnico: Sued Lima.

Local: Estádio dos Aflitos, no Recife



Horário: 18h



Árbitra: Deborah Cecilia Cruz Correia



Assistentes: Fernando Antonio da Silva Junior e José Romão da Silva Neto



Quarto árbitro: Washington Henrique Nascimento Alves

Gols: Iago Felipe (36/1T), Ericson (18/2T), Vagner Love (20/2T)

Cartões amarelos: Luiz Henrique (Retrô), Dankler (Retrô); Marquinhos (Maguary), Henrique Alves (Maguary), Bruno Vinícius (Maguary), Juliano (Maguary)

Público: 363

Renda: R$ 1.390,00