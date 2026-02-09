FPF confirma Santa Cruz x Náutico na Arena de Pernambuco na quarta (11) e altera horário do jogo

Clássico das Emoções será às 20h desta quarta (11); liberação ocorreu após envio de ofício formal do estádio

Arena de Pernambuco nesta segunda-feira, 9 de fevereiro (Cortesia)

A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) confirmou, na noite desta segunda-feira (9), a realização da semifinal do Campeonato Pernambucano 2026 entre Santa Cruz e Náutico na Arena de Pernambuco. O duelo está mantido para esta quarta-feira (11), mas teve o horário alterado das 19h para as 20h.

A definição ocorreu após a entidade receber um ofício formal da administração da Arena liberando o estádio para a partida válida pela fase semifinal. O documento foi encaminhado ao Departamento de Competições da FPF e confirmou a disponibilidade do equipamento para sediar o Clássico das Emoções.

No ofício, a Arena reconhece que o gramado não se encontra em seu nível máximo de qualidade devido ao cronograma recente de utilização e recuperação. Ainda assim, informou que os trabalhos de manutenção seguem em andamento e assegurou que o campo estará em condições seguras e dentro dos padrões técnicos exigidos para a realização do confronto.

A decisão encerra a indefinição que marcou as últimas horas. O Santa Cruz havia solicitado o adiamento da partida, alegando questões estruturais e de calendário, mas teve o pedido negado pela FPF. Posteriormente, indicou a Arena de Pernambuco como local para o mando de campo, uma vez que o Arruda não possui laudos atualizados para receber público.

Em nota, a Federação ressaltou que a medida observa o “direito inalienável” dos clubes de indicar o mando de campo, conforme previsto no regulamento da competição, e destacou que a alteração foi feita dentro dos prazos regulamentares, garantindo a manutenção do calendário.

A entidade também reforçou sua posição institucional diante do impasse. Segundo a FPF, a condução do caso ocorreu com “isenção e imparcialidade”, assegurando tratamento equânime a todos os filiados, independentemente de tradição ou representatividade esportiva.

Com isso, Santa Cruz e Náutico entram em campo na Arena de Pernambuco, às 20h desta quarta-feira, pela partida de ida da semifinal. O confronto de volta está mantido para o dia 22 de fevereiro (domingo), às 18h.

Confira na íntegra a nota da FPF

A semifinal do Campeonato Pernambucano da Série A1 2026 entre Santa Cruz Futebol Clube e Clube Náutico Capibaribe será realizada na Arena de Pernambuco, mantendo-se a data de quarta-feira (11) e com horário alterado para as 20h.

A definição ocorreu após a Federação Pernambucana de Futebol receber, na noite desta segunda-feira (9), ofício formal da administração da Arena comunicando a liberação do estádio para a realização da partida válida pela fase semifinal da competição. O documento, encaminhado ao Departamento de Competições da FPF, confirma a disponibilidade do equipamento esportivo para o confronto.

No ofício, a Arena de Pernambuco informa que, embora o gramado não se encontre em seu nível máximo de qualidade em razão do cronograma recente de utilização e recuperação, todos os trabalhos de manutenção seguem em andamento, assegurando que o campo estará em condições seguras e dentro dos padrões técnicos exigidos para a realização da partida.

A Federação ressalta que a decisão observa o direito inalienável de seus filiados de indicar o mando de campo, conforme previsto nos regulamentos da competição, e foi adotada dentro dos prazos regulamentares, assegurando a regularidade do campeonato e a manutenção do calendário.

Ao proceder com a alteração, a FPF reafirma sua isenção e imparcialidade na condução dos assuntos que envolvem todos os seus filiados, tratando-os de forma equânime, independentemente de cores, tradições ou grandeza esportiva. O compromisso da entidade permanece pautado exclusivamente pela legalidade dos atos, pela segurança jurídica e pelo respeito aos direitos de todos os envolvidos na disputa.