Náutico reencontra Santa Cruz no mata-mata do Pernambucano após quatro anos; relembre

Na última vez que enfrentou a Cobra Coral, o Náutico levou a melhor e conquistou a classificação no Estadual de 2022

Duelo entre Náutico x Santa Cruz pela semifinal do Pernambucano de 2022 (Tiago Caldas / CNC)

Com o 1º lugar conquistado pelo Náutico e a classificação do Santa Cruz sobre o Decisão, os rivais locais voltam a protagonizar um Clássico das Emoções no mata-mata do Campeonato Pernambucano, pelas semifinais. O Timbu reencontra a Cobra Coral em duelo eliminatório após quatro anos do último embate, onde os alvirrubros levaram a melhor.

Na ocasião, Náutico e Santa Cruz se enfrentaram pela semifinal do Estadual de 2022, em confronto único no estádio dos Aflitos. A partida terminou empatada pelo placar de 0 a 0, com o Timbu vencendo nos pênaltis por 4 a 3.

O último duelo de mata-mata dos rivais trazia maior contraste em relação à divisão nacional que os clubes disputariam na temporada. Enquanto o Náutico jogaria a Série B do Campeonato Brasileiro, o Santa Cruz disputaria a Série D.

Depois de eliminar o Tricolor do Arruda na semifinal, o clube alvirrubro superou o Retrô na grande decisão e se sagrou campeão pernambucano de 2022. Ainda no mesmo ano, o Timbu acabou amargando o rebaixamento na Segunda Divisão nacional.

Entre os destaques do elenco alvirrubro na última classificação sobre o Santa Cruz estavam o goleiro Lucas Perri, o zagueiro Camutanga, o volante Rhaldney, o meia Jean Carlos e o atacante Kieza.



Penúltimo encontro também foi vencido pelo Náutico

Antes do encontro em 2022, Náutico e Santa Cruz também se enfrentaram pelas semifinais do Pernambucano de 2021. Em período de pandemia e sem a presença do público na Arena de Pernambuco, o Timbu superou o rival por 2 a 1 no tempo normal e garantiu a sua vaga na final.

Os gols alvirrubros no duelo foram marcados pelo centroavante Kieza. Em relação ao time que triunfou, dois remanescentes reencontram a Cobra Coral. O técnico Hélio dos Anjos e o atacante Vinícius fazem novamente parte do elenco alvirrubro em 2026.

Atualidade

Voltando a ocorrer no mata-mata nesta temporada, o Clássico das Emoções terá o seu primeiro duelo nesta quarta-feira (11), às 19h, no estádio do Arruda, que não terá público devido à falta de laudos. O jogo de volta ocorrerá no dia 22 de fevereiro (domingo), às 18h, no estádio dos Aflitos.