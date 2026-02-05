Presidente do Maguary critica arbitragem contra o Retrô: "Conseguem errar com o VAR na mão"

Expulsão do meio-campista Júlio Cesar, em partida contra o Retrô (Rafael Melo/ FPF)

Após o empate entre Maguary e Retrô, na última quarta-feira (04), o presidente do Azulão de Bonito, Ytalo Pontes, criticou a arbitragem da partida. Em desabafo, o dirigente afirmou que em quatro anos à frente do clube, esta foi a primeira vez que decidiu se manifestar publicamente sobre erros contra a equipe.



Segundo Ytalo, o Maguary vem sendo prejudicado de forma recorrente e afirmou que é a segunda vez no campeonato, citando o confronto contra o Sport como exemplo de erros que foram determinantes para o resultado da partida. O presidente afirmou que mesmo com a tecnologia do VAR, a arbitragem conseguiu errar e interferir diretamente nas quartas de final do Pernambucano.

"Sou presidente do Maguary há quatro anos. Essa é a primeira vez que venho externar o que está acontecendo. A arbitragem vem errando muito contra a gente, no jogo contra o Sport foi decisivo. Agora nesse, temos o VAR e a arbitragem consegue errar com o VAR na mão e interfere diretamente no resultado", afirmou o presidente

O "erro da arbitragem" citado por Ytalo estaria ligado a expulsão do meio-campista Julio Cesar, por uma possível cotovelada ainda no primeiro tempo. O presidente afirma que a decisão foi um erro e que o árbitro Diego Fernando, junto aos árbitros responsáveis pelo VAR, Anderson Marques e o auxiliar Bruno Vieira impactaram diretamente na campanha do clube no estadual. De acordo com Ytalo, o erro teria sido reconhecido até pelo presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro Carvalho.



"O árbitro que apitou nosso jogo, interferiu diretamente na nossa classificação do Pernambucano. Ele expulsa um jogador indevidamente, o próprio presidente da federação (Evandro Carvalho) reconheceu o erro na situação com a presença do VAR, então a gente tem esse problema que precisamos superar ainda mais" disse Ytalo

O Maguary volta a campo no próximo sábado (07), onde enfrenta o Retrô no jogo de volta das quartas de final do Pernambucano. A partida acontece no Estádio dos Aflitos, às 18h e em caso de novo empate, a decisão vai para os pênaltis. O classificado deste confronto enfrentará o Sport na próxima fase.



