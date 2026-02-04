Com demora do VAR, Maguary e Retrô empatam na ida das quartas de final do Pernambucano

Maguary x Retrô, jogo válido pela ida das quartas de final do Campeonato Pernambucano, em Bonito (Rafael Melo/FPF)

Maguary e Retrô abriram as quartas de final do Campeonato Pernambucano e empataram em 1 a 1 no Estádio Arthur Tavares de Melo, em Bonito, nesta quarta-feira (4). Chico, aos 11 minutos do primeiro tempo, abriu o placar para o Azulão, e Vagner Love, aos 42 minutos da etapa final, buscou o empate para a Fênix.

Além de um confronto pegado, o VAR foi protagonista na partida, chamando a atenção em duas ocasiões. A primeira ocorreu aos 41 minutos da etapa inicial, quando o árbitro Diego Fernando foi ao monitor e decidiu expulsar Júlio César, do Maguary, por uma cotovelada. Já no segundo tempo, aos seis minutos, o árbitro voltou à beira do gramado e levou nove minutos para confirmar a anulação do gol de David Junio, do Retrô, por impedimento.

O resultado deixa o duelo em aberto para a partida de volta das quartas de final, marcada para o sábado (7), às 18h, nos Aflitos. Em caso de novo empate, a decisão vai para os pênaltis. Quem avançar neste confronto enfrentará o Sport na semifinal do Campeonato Pernambucano.

O JOGO

Sob o forte sol na cidade de Bonito, com 31 graus, as duas equipes saíram em busca de construir vantagem para o jogo da volta. O Retrô tinha mais volume e tentava se impor na partida, mas era o Maguary quem buscava ser mais efetivo. A pressão deu resultado aos 11 minutos do primeiro tempo, quando a defesa da Fênix se atrapalhou: Rayan errou na saída de bola, ela caiu nos pés do atacante Chico, que dominou e, de fora da área, finalizou no canto baixo direito do goleiro Paulo Ricardo para fazer 1 a 0 para o Azulão.

Ainda na primeira etapa, o VAR apareceu. Aos 41 minutos, o árbitro Diego Fernando foi ao monitor à beira do gramado e, após a revisão, identificou lance para expulsão. O juiz entendeu que Júlio César, do Maguary, deixou o cotovelo no pescoço de Guilherme Paixão, do Retrô, e aplicou o cartão vermelho ao camisa 10 da equipe de Bonito, deixando os donos da casa com um jogador a menos. Apesar da expulsão, o jogo foi para o intervalo com o placar favorável ao Maguary.

SEGUNDO TEMPO

Logo no início do segundo tempo, o VAR voltou a ser protagonista, desta vez em um gol do Retrô. Aos quatro minutos, David Junio balançou as redes, mas o impedimento foi assinalado. Diego Fernando foi novamente chamado ao monitor, e a análise da jogada durou nove minutos até a confirmação da posição irregular no gol da Fênix.

Com um jogador a mais, o Retrô voltou a ter mais posse de bola, mas encontrou dificuldades para furar a defesa do Maguary. A insistência só foi recompensada aos 42 minutos, quando Vagner Love, que saiu do banco no intervalo, recebeu levantamento de Willian Lira e finalizou de cabeça para empatar o confronto. O resultado deixa tudo em aberto para o jogo da volta, no sábado (7).

FICHA DA PARTIDA

MAGUARY: Juliano; Eduardo Ribeiro, Maurício, Eduardo Guedes e Fontes; Iago Felipe (Richardson), Ítalo (Rychelmy) e Júlio César; Chico (Nathan Silva), Kanu (Mayco Félix) e Henrique Paraíba (Jalysson). Técnico: Sued Lima.

RETRÔ: Paulo Ricardo; David Junio, Rayan, Guilherme Paixão e Lucas Sampaio (Luiz Henrique); Kadi (Jhonnatan Gogó), Radsley e Diego Guerra (Murilo); Douglas Santos (João Rafael), Willian Lira e Ericson (Vágner Love). Técnico: Jamesson Andrade.

Local: Estádio Arthur Tavares de Melo, em Bonito



Horário: 16h30



Árbitro: Diego Fernando Silva de Lima



Assistentes: Karla Renata Cavalcanti De Santana e Danylo Maciel Pedrosa



Quarto árbitro: Yuri Eloi Menezes de Almeida

Gols: Chico (11/1T), Vágner Love (42/2T)

Cartões amarelos: Luiz Henrique (Retrô), Murilo (Retrô); Sued Lima (Maguary)

Cartão vermelho: Júlio César (Maguary)

Público: 1.012

Renda: R$ 11.820,00