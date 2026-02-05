Beto Lago: "Santa Cruz é favorito contra o Decisão em Goiana"

Santa Cruz e Decisão se enfrentaram na primeira fase e o resultado foi positivo para a Cobra Coral (Rafael Melo/ FPF)

Favoritismo Coral

Mesmo em meio às turbulências nos bastidores e sem um "professor" efetivado, a camisa do Santa Cruz carrega um peso que não pode ser ignorado, especialmente em confrontos de mata-mata. Por isso, vejo o Tricolor como favorito diante do Decisão, no duelo desta noite, no Sesc Goiana. E ainda mais com a confirmação que o torcedor tricolor, que sempre faz a diferença, estará presente no estádio. Na estreia de ambos no Pernambucano, o Coral venceu por 3x0 e carrega outro dado simbólico: o time interiorano jamais venceu o Santa Cruz no retrospecto geral. Outro problema do Decisão é seu setor defensivo. Das seis equipes que avançaram, o time é quem mais sofreu gols (17 em seis partidas). Já no Tricolor, a diretoria do optou por adiar a chegada do treinador, até pensando mais na frente, para o Brasileiro da Série C. A aposta será no interino Fábio Cortez. Um voto de confiança que, até aqui, trouxe a calmaria necessária após um período em que Marcelo Cabo parecia ter o elenco na mão, mas esbarrava em ideias e conceitos de jogo, como foi visto nas cinco partidas sob o seu comando no Estadual. Há evolução visível, sobretudo na postura ofensiva. Ter alguém que conhece o clube e seus problemas internos pode pesar mais do que apostar em um técnico “caído de paraquedas” em jogos decisivos. O grande desafio será impor o jogo fora de casa, com organização tática suficiente para confirmar a vaga e dar mais um passo rumo à semifinal.

Com demora do VAR, Maguary e Retrô empatam na ida das quartas de final do Pernambucano

Integrados e regularizados: Sport conta com Fábio Matheus e Thiago Couto no Pernambucano

Decisão confirma liberação de público e divulga ingressos para jogo contra o Santa Cruz; confira

Decisão x Santa Cruz: onde assistir, horário e escalações em jogo de ida da 2º fase do Pernambucano Veja também:

Em um jogo mais truncado que técnico, Maguary e Retrô ficaram no 1x1, em Bonito. O VAR foi protagonista em dois momentos: na expulsão de Júlio César, do Azulão, e no gol anulado da Fênix, ambos no primeiro tempo. Com um a menos, o Maguary se fechou tentando garantir a primeira vitória em casa, frustrada pelo gol de Vágner Love no fim. Duelo equilibrado, mas de baixa qualidade. Agora, a decisão fica para sábado, nos Aflitos. Quem vencer avança. Novo empate leva a definição para os pênaltis.

O caos da Série B

O acerto do Náutico com a Globo isola o clube do caos instalado na Série B. Enquanto o Timbu assegura estabilidade, rivais seguem batendo cabeça para fechar as contas. O limbo orçamentário, somado à dificuldade de atrair patrocinadores para o espaço mais nobre do uniforme, desenha um cenário preocupante. A incógnita é com relação ao Sport: consegue a diretoria repetir o acordo do rival ou aposta que a Liga entregue algo mais rentável?

Janelas de transferências

Mesmo com a janela do Estadual fechada, os clubes pernambucanos seguem ativos no mercado de transferências, mas lembrando que têm até o início de março para reforçar os elencos visando os torneios regional (Copa do Nordeste) e nacionais. Como a próxima abertura só ocorre em 21 de julho (dois dias após a final da Copa do Mundo), a urgência é clara. Para quem sonha com bom desempenho na Copa do Brasil, do Nordeste e no Brasileiro, qualificar o elenco agora é questão de sobrevivência e ambição.