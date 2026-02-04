Integrados e regularizados: Sport conta com Fábio Matheus e Thiago Couto no Pernambucano

Volante Fábio Matheus e o goleiro Thiago Couto (Paulo Paiva/Sport Recife)

Com o elenco ajustado para a reta decisiva do Campeonato Pernambucano, o Sport ganhou duas opções importantes para o mata-mata estadual. O volante Fábio Matheus e o goleiro Thiago Couto estão à disposição do técnico Roger Silva e ampliam o leque de alternativas do treinador.

Nesta quarta-feira (4), Fábio Matheus se reapresentou às atividades no CT José de Andrade Médicis e voltou a integrar oficialmente o grupo principal. Cria da base rubro-negra, o volante retornou ao clube ao fim de 2025, após período de empréstimo ao Novorizontino. Havia a expectativa de uma nova saída, desta vez para o Remo. O Sport chegou a alinhar um acerto com a gestão de futebol do Leão Azul e aguardava apenas o retorno formal para sacramentar a negociação. Como a resposta não veio, as tratativas esfriaram e acabaram não avançando.

Com isso, Fábio permanece na Ilha do Retiro e passa a ser mais uma peça no setor de meio-campo. O volante já está regularizado desde o dia 5 de janeiro e pode ser utilizado normalmente na sequência do Estadual.

Situação semelhante viveu Thiago Couto. O goleiro recebeu propostas para deixar o clube, incluindo o interesse do Vitória, onde atuou em parte do Campeonato Brasileiro de 2025. As conversas, no entanto, não evoluíram. Diante do cenário, o arqueiro se readequou à realidade financeira atual do Sport e optou por permanecer no elenco.

Regularizado também desde o início de janeiro, Thiago volta a figurar como opção para a meta leonina em um momento decisivo da temporada. A presença do goleiro aumenta a concorrência na posição. Agora, cabe a Roger Silva avaliar o melhor encaixe das peças.

