Náutico busca aproveitar pausa nos jogos para zerar departamento médico
Ficando mais de 10 dias sem entrar em campo, o Náutico trabalha para retornar sem ausências por questões físicas
Publicado: 04/02/2026 às 18:44
Elenco do Náutico em treinamento no CT Wilson Campos (Rafael Vieira/CNC)
Após garantir vaga direta às semifinais do Campeonato Pernambucano, o Náutico vive pausa nos jogos pela competição. Ficando mais de 10 dias sem entrar em campo, o Timbu busca aproveitar o tempo para zerar o seu departamento médico.
A equipe trabalha para não ter ausências por questões físicas para o duelo de ida das semifinais do Estadual , que deverá ocorrer entre os dias 11 e 12 de fevereiro. Para o último jogo contra o Vitória-PE, no último sábado (31), o Náutico contou apenas com duas baixas por lesão: o lateral-direito Reginaldo e o atacante Jonas Toró.
Os dois atletas alvirrubros estão em recuperação de lesões musculares sofridas durante a primeira fase do Pernambucano, com a expectativa de já poderem estar em condições de jogo na sequência do campeonato estadual.
Além de Reginaldo e Toró, o Timbu também conta com o zagueiro Fagner Alemão e o lateral Luiz Paulo no DM. A dupla de defensores vem em recuperação de graves lesões no joelho na última temporada e ainda realiza trabalhos para retornar aos jogos.
Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.