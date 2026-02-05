Decisão x Santa Cruz: onde assistir, horário e escalações em jogo de ida da 2º fase do Pernambucano
Decisão e Santa Cruz se enfrentam nesta quinta-feira (28), às 16h30, no SESC de Goiana, pela jogo de ida da segunda fase do Pernambucano
Publicado: 05/02/2026 às 08:00
Jogadores do Santa Cruz (Rafael Melo/FPF)
Em um confronto que promete equilíbrio e tensão, o Santa Cruz visita o Decisão nesta quinta-feira (28), às 16h30, no estádio José Dionísio do Carmo, em Goiana, pelo jogo de ida da segunda fase do Campeonato Pernambucano. A partida marca o início de um confronto eliminatório que vale vaga na semifinal e também um lugar na Copa do Brasil de 2026.
Vivendo um momento de instabilidade na competição, o Santa Cruz tenta virar a chave após mais um revés em clássico. A Cobra Coral teve uma campanha irregular na primeira fase, com mais tropeços do que bons resultados, e venceu apenas um adversário que avançou ao mata-mata — justamente o Decisão.
O Tricolor do Arruda será comandado pelo técnico Fábio Cortez, auxiliar permanente do clube, que foi efetivado até o fim do Estadual após as últimas rodadas. Para o duelo em Goiana, Cortez não poderá contar com o zagueiro Eurico, que sofreu uma lesão grau 1 na posterior da coxa, e com atacante Renato, que será preservado do confronto de ida.
Do outro lado, o Decisão chega motivado após vitória sobre o Retrô e aposta no fator casa para sair em vantagem no confronto. A equipe comandada por Kinho Forgiarini teve uma campanha marcada pela irregularidade na primeira fase, com três vitórias e quatro derrotas, mas tenta ganhar consistência justamente no momento decisivo do campeonato.
Após período de indefinição marcando a véspera do jogo, o duelo entre Decisão e Santa Cruz foi confirmado com a presença de público no Sesc Goiana. Mandando os seus jogos na primeira fase do Estadual de portões fechados, o Caboclinho contará pela primeira vez com sua torcida no duelo contra a Cobra Coral.
FICHA DA PARTIDA:
DECISÃO
João Gabriel; Kauan Diego, Victor Ramon, Kaio Bahia e Mateus Rodrigues; Fernando Portel, Éder Monteiro e Alexandre Melo; Pablo, Mosquito e Bambam. Técnico: Kinho Forgiarini.
SANTA CRUZ
Rokenedy; Israel, Ianson, Matheus Vinicius e Alex Ruan; Wagner Balotelli, Pedro Favela,Patrick Allan e Willian Júnior; Vitinho e Quirino. Técnico: Marcelo Cabo.
Local: Estádio Jose Dionísio do Carmo, em Goiana
Horário: 16h30
Árbitro: Michelangelo Almeida
Assistentes: Ricardo Nunes e Túlio Caldas
4º Árbitro: Luiz Fernando
Transmissão: GOAT e TV FPF (Youtube)