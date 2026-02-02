Primeira fase encerrada: os cinco destaques positivos e negativos do Pernambucano 2026

A segunda fase do estadual se inicia na próxima quarta-feira (04)

Partida entre Santa Cruz x Náutico na Arena de Pernambuco (Rafael Melo/FPF)

A primeira fase do Campeonato Pernambucano chegou ao fim. O estadual reservou várias surpresas ao longo do caminho, algumas melhores do que outras, passando por jovens que aumentaram as expectativas em campo, campanhas quase perfeitas e histórias de superação, até oscilações, problemas com estádios e brigas.

1 - Revelações das bases

O principal beneficio do Pernambucano sempre foi colocar novos nomes no futebol, dando chance para a base se mostrar ao mundo profissional. Em 2026 não foi diferente, diversos jovens apareceram como promessas e demonstraram em campo o alto nível que possuem, mesmo com pouca experiência dentro de campo.

Nomes a serem observados: Micael (Sport), Augusto Pucci (Sport), Rosa (Náutico), Samuel (Náutico) e Ericson (Retrô)

2 - Campanha do Náutico

A campanha quase perfeita do Náutico. O Timbu terminou a primeira fase do Pernambucano na liderança, com 18 pontos somados, em sete jogos. A equipe alvirrubra venceu seis jogos e perdeu apenas um, com a melhor defesa e melhor ataque de toda competição. Ao todo, o Náutico marcou 19 gols e sofreu apenas quatro.

Após quatro anos, a equipe alvirrubra volta a se classificar diretamente para as semifinais, e depois de cinco anos, voltou a terminar a primeira fase na liderança.

3- Virada do Decisão contra o Maguary

Uma das partidas mais emocionantes do Campeonato Pernambucano aconteceu entre Maguary e Decisão. O confronto começou com o Azulão de Bonito perdendo um pênalti, que faria falta no final da partida. Logo depois, o Maguary abriu 3 a 0 no placar, jogando em casa, aos 22 minutos do segundo tempo e se tranquilizou.

Porém, o que parecia um jogo ganho, em casa, diante da sua torcida, se transformou em uma grande virada. Quatro minutos depois do Maguary fazer o 3° gol da partida, o Decisão respondeu com o primeiro. Aos 33 e 35 minutos do segundo tempo, respondeu com o segundo e terceiro gol, deixando tudo igual.

Com o time do Maguary sentindo o empate, o Decisão aproveitou a chance para ir para cima e conseguir a virada aos 42 minutos do segundo tempo, com Bambam marcando para o Bode de Moxotó.

4- Público nos clássicos

Seguindo a tradição, os clássicos envolvendo o Trio de Ferro continuaram trazendo bons públicos aos jogos. Apesar da determinação de torcida única nas partidas, torcedores de Náutico, Santa Cruz e Sport garantiram festa na arquibancada nos jogos como mandantes.

O clássico entre Sport e Santa Cruz contou com o maior público do Estadual até aqui, com 20.631 rubro-negros comparecendo à Ilha do Retiro. O clássico entre Náutico e Sport, por sua vez, levou 13.869 alvirrubros para os Aflitos na goleada aplicada pelo Timbu sobre o rival. No Clássico das Emoções, 13.232 tricolores estiveram na Arena de Pernambuco e acompanharam o revés sofrido pelo Santa Cruz para o Náutico.



5- Superação do Vitória-PE no campeonato

O Vitória das Tabocas garantiu a permanência na primeira divisão após passar grande parte do campeonato na lanterna da competição. O tricolor retornou à Série A1 do Pernambucano nesta temporada, depois de conquistar o título da segunda divisão do PE.

Como de costume, clubes que sobem costumam ter mais dificuldades para se manter, devido à diferença de investimento em relação aos que já estavam na elite. Isso se refletiu no início da campanha do Vitória, que até a 5ª rodada, tinha apenas um ponto somado.

No entanto, o time conseguiu se reerguer na penúltima rodada, quando goleou o Decisão. Além disso, o clube contou com a ajuda do Jaguar, que não venceu nenhuma partida na competição e acabou ficando com a última colocação.

O que foi ruim?

1- Excesso de jogos na Arena de Pernambuco (gramado)

Estádio de Copa do Mundo, a Arena de Pernambuco sofreu com o alto volume de jogos nesta primeira fase do Pernambucano. Com cinco equipes mandando os seus jogos em algum momento na Arena e 10 jogos totais realizados, o campo de jogo foi prejudicado e não teve tempo hábil para as devidas manutenções.

Para se ter uma ideia do excesso de partidas, o estádio recebeu jogos recorrentemente em dias consecutivos, chegando a sediar dois jogos na mesmo dia. Ainda pela 4ª rodada, no dia 21 de janeiro, Vitória x Maguary e Retrô x Santa Cruz ocorreram com intervalo de menos de quatro horas na Arena de Pernambuco.

2- Falta de estádios (Decisão, Santa Cruz, Retrô, Vitória-PE e Jaguar, além dos refletores do Maguary)



A consequência para os jogos na Arena de Pernambuco foi a escassez de outros estádios aptos para as equipes mandarem os jogos do Estadual. Com o Arruda sem poder receber público e com expectativas de reformas, o Santa Cruz é um dos clubes que buscou um campo alternativo para mandar os seus jogos.

Além da Cobra Coral, Jaguar, Retrô e Vitória também não possuem um estádio próprio para atuarem. O Decisão, por sua vez, planejava mandar os seus jogos no Sesc Goiana, mas sofreu com falta de laudos e só pôde atuar de portões fechados em sua casa. O Maguary foi o único clube intermediário a mandar todos os seus jogos em estádio próprio, no Arthur Tavares de Melo, em Bonito, mas também enfrentou problemas devido à falta de iluminação do estádio e jogos no horário da tarde.



3- Oscilação do Retrô



O Retrô iniciou o Campeonato Pernambucano com grandes expectativas, devido à boa pré-temporada, ao elenco bem montado e às apostas na base do clube. Porém, nem tudo saiu como esperado. A Fênix de Camaragibe teve muitas oscilações, perdeu pontos contra equipes de "nível inferior" e somou resultados com atuações medianas, sem convencer o torcedor azulino.

4- Brigas no dia de Santa Cruz x Náutico

Mais um episódio de violência antecedeu um clássico do futebol pernambucano. Na manhã do dia 25 de janeiro, horas antes de Santa Cruz x Náutico na Arena, foram registrados confrontos envolvendo torcidas organizadas na Zona Oeste do Recife.

De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco, o confronto foi protagonizada por membros de uniformizada entre Santa Cruz e Sport, deixando três integrantes de torcidas organizadas feridos. Quatro suspeitos foram presos em flagrante e encaminhados às autoridades competentes.



5- Perda de protagonismo do Santa Cruz

Dono da melhor campanha da 1ª fase em 2025, o Santa Cruz perdeu o seu protagonismo no Campeonato Pernambucano de 2026. A Cobra Coral vive forte instabilidade e passa por um momento de crise técnica, que chegou a custar o cargo do treinador Marcelo Cabo.

O Tricolor do Arruda não conseguiu somar pontos nos confrontos diretos e foi derrotado por Retrô, Náutico e Sport. Os reveses custaram uma vaga direta às semifinais, fazendo a equipe encerrar a fase inicial na 4ª posição, com apenas 10 pontos somados.

