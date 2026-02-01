Campeonato Pernambucano entra na fase decisiva: confira as datas das quartas de final
Campeonato Pernambucano chega à fase decisiva com seis clubes na disputa
Publicado: 01/02/2026 às 14:15
Campeonato Pernambucano (Rafael Melo/FPF)
O Campeonato Pernambucano de 2026 chega à fase decisiva com seis clubes ainda na briga pelo título. Após uma primeira etapa disputada no mês de janeiro, o torneio agora entra nos mata-matas, com jogos de ida e volta.
As demais equipes — Retrô, Santa Cruz, Decisão e Maguary — disputam uma rodada eliminatória extra. Os dois times que se classificarem também asseguram vaga na competição nacional.
Os confrontos da segunda fase começam nos dias 4 e 5 de fevereiro, com Maguary enfrentando Retrô e Decisão encarando o Santa Cruz. As partidas de volta serão nos dias 7 e 8 de fevereiro, invertendo os mandos de campo.
Nas semifinais, programadas para 11 e 21 de fevereiro, o vencedor do confronto entre Santa Cruz e Decisão terá pela frente o Náutico, enquanto o time que avançar de Retrô x Maguary mede forças com o Sport.
A final do Campeonato Pernambucano está prevista para os dias 1º e 8 de março, definindo o campeão estadual e os últimos classificados à Copa do Brasil de 2027.
Confira datas e confrontos:
Quartas de finais
Jogos de ida (dias 4 e 5 de fevereiro)
Maguary x Retrô
Decisão x Santa Cruz
Jogos de volta (dias 7 e 8 de fevereiro)
Retrô x Maguary
Santa Cruz x Decisão
Semifinais
Jogos de ida (dia 11 de fevereiro)
(vencedor de Santa Cruz x Decisão) x Náutico
(vencedor de Retrô x Maguary) x Sport
Jogos de volta (dia 21 de fevereiro)
Náutico x (vencedor de Santa Cruz x Decisão)
Sport x (vencedor de Retrô x Maguary)