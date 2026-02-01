Campeonato Pernambucano entra na fase decisiva: confira as datas das quartas de final

Campeonato Pernambucano chega à fase decisiva com seis clubes na disputa

Campeonato Pernambucano (Rafael Melo/FPF)

O Campeonato Pernambucano de 2026 chega à fase decisiva com seis clubes ainda na briga pelo título. Após uma primeira etapa disputada no mês de janeiro, o torneio agora entra nos mata-matas, com jogos de ida e volta.

Náutico e Sport, primeiro e segundo colocados na fase de classificação, avançam direto para as semifinais e garantem, automaticamente, participação na Copa do Brasil de 2027.

As demais equipes — Retrô, Santa Cruz, Decisão e Maguary — disputam uma rodada eliminatória extra. Os dois times que se classificarem também asseguram vaga na competição nacional.

Os confrontos da segunda fase começam nos dias 4 e 5 de fevereiro, com Maguary enfrentando Retrô e Decisão encarando o Santa Cruz. As partidas de volta serão nos dias 7 e 8 de fevereiro, invertendo os mandos de campo.

Nas semifinais, programadas para 11 e 21 de fevereiro, o vencedor do confronto entre Santa Cruz e Decisão terá pela frente o Náutico, enquanto o time que avançar de Retrô x Maguary mede forças com o Sport.

A final do Campeonato Pernambucano está prevista para os dias 1º e 8 de março, definindo o campeão estadual e os últimos classificados à Copa do Brasil de 2027.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Federação Pernambucana Futebol (@fpfpe)

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão

Confira datas e confrontos:

Quartas de finais

Jogos de ida (dias 4 e 5 de fevereiro)

Maguary x Retrô

Decisão x Santa Cruz



Jogos de volta (dias 7 e 8 de fevereiro)

Retrô x Maguary

Santa Cruz x Decisão

Semifinais

Jogos de ida (dia 11 de fevereiro)

(vencedor de Santa Cruz x Decisão) x Náutico

(vencedor de Retrô x Maguary) x Sport

Jogos de volta (dia 21 de fevereiro)

Náutico x (vencedor de Santa Cruz x Decisão)

Sport x (vencedor de Retrô x Maguary)





