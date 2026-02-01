Juventude e emoção: revelações da base do Sport brilham no Clássico das Multidões

Micael, atacante do Sport (Paulo Paiva/ Sport)

No Clássico das Multidões, a experiência e a tradição deram espaço à juventude. O Sport venceu o Santa Cruz por 2 a 1 neste sábado (21) e garantiu vaga nas semifinais do Campeonato Pernambucano. Com destaque para Micael e Augusto Pucci, jovens rubro-negros que tiveram a primeira experiência no Clássico das Multidões pelos profissionais.

Micael, autor do gol da vitória, comemorou a oportunidade de atuar no clássico e ressaltou a importância do momento em sua carreira. “Já vivi esse clássico na base, e sei que é sempre um grande desafio. Hoje, pelo profissional, só agradeço a Deus pela oportunidade e fico feliz em contribuir para proporcionar uma merecida vitória para a nossa torcida. Esse gol ficará marcado na minha carreira, e devo isso também a todo apoio e motivação repassada diariamente pelo professor Roger”, afirmou

Augusto Pucci, outro jovem destaque, destacou o orgulho de vestir a camisa do Leão e a emoção vivida diante da torcida. “Foi uma partida difícil, como todo clássico, mas estou extremamente feliz por fazer parte dessa vitória. No ‘Cazá, Cazá’, já me arrepiei. Nos gols, com a comemoração da torcida, tive a mesma sensação. Quase chorei de alegria”, destacou.

O triunfo fez o Sport confirmar o segundo lugar, com 14 pontos, avançando direto para as semifinais, assim como o líder Náutico, com 18. Os dois estão garantidos na Copa do Brasil de 2027.