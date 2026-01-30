Jaguar x Maguary: onde assistir, horário e escalações do duelo decisivo pelo Pernambucano
A partida é válida pela última rodada da primeira fase do Pernambucano de 2026
Publicado: 30/01/2026 às 18:14
Jaguar e Maguary disputam a última rodada do Campeonato Pernambucano neste sábado (31) (Rafael Melo/ FPF)
Neste sábado (31), Jaguar e Maguary se enfrentam pela última rodada da primeira fase do Campeonato Pernambucano de 2026. A partida acontece às 16h30, no SESC Goiana.
O confronto coloca frente a frente o lanterna do campeonato, que vai em busca da sua permanência garantida na primeira divisão e o Azulão de Bonito, que quer garantir a classificação para as quartas de finais.
O time de Jaboatão dos Guararapes vai para a partida em busca de sair da lanterna do campeonato. Na última rodada, o Jaguar foi goleado pelo Santa Cruz e viu o Vitória-PE, lanterna naquele momento, golear o Decisão e sair da última colocação.
Agora, o Jaguar precisa vencer o Maguary e torcer para o Vitória das Tabocas não vencer o Náutico, para conseguir escapar da última colocação, que não garante a vaga no Pernambucano de 2027.
Maguary
O Azulão de Bonito chega na partida em busca de garantir sua classificação nas quartas de final. Na última rodada, o Maguary empatou com o Sport e deu mais um passo em busca da classificação para a próxima fase, agora, o Azulão precisa vencer para carimbar sua vaga, sem precisar contar com outros resultados.
Se não conseguir a vitória, o Maguary ainda tem chances, porém depende de outros resultados. Empatando, o time de Bonito precisa que o Decisão ou o Vitória-PE não vençam. Se os dois times vencerem, o Azulão está fora das quartas de final.
Em caso de derrota, ainda existem cenários onde o clube se classifica, são eles:
1° - Decisão perde para o Retrô
2° - Decisão empata ou vence o Retrô + Vitória-PE não vence.
Histórico
Jaguar e Maguary se enfrentaram apenas uma vez na história, com o Azulão de Bonito levando a melhor com a única vitória.
- Maguary 2 x 1 Jaguar
FICHA DO JOGO
Prováveis escalações
Jaguar: Igor Leonardo; Medina, Guilherme, Paulo Miranda e Nilson Júnior; Anderson São João, Gil Mineiro, Ruan Pablo e Lelê; Édson Silva e Erik. Técnico: Bruno Rodrigues.
Maguary: Juliano; Eduardo Ribeiro, Maurício, Eduardo Guedes e Fontes; Bruno Vinícius, Ítalo e Memo; Júlio César, Kanu e Erick Cunha. Técnico: Sued Lima.
Local: Sesc Goiana
Horário: 16h30
Transmissão: TV FPF
Árbitro: Maximiniano Fagundes de Assuncao
Assistente 1: Nivan Almeida do Nascimento
Assistente 2: Italo Filipe de Melo Marino
Quarto árbitro: Laion Denberg da Silva