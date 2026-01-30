diariodepernambuco.com.br
Interior
PERNAMBUCANO 2026

Jaguar x Maguary: onde assistir, horário e escalações do duelo decisivo pelo Pernambucano

A partida é válida pela última rodada da primeira fase do Pernambucano de 2026

Lucas Valle

Publicado: 30/01/2026 às 18:14

Jaguar e Maguary disputam a última rodada do Campeonato Pernambucano neste sábado (31)/Rafael Melo/ FPF

Neste sábado (31), Jaguar e Maguary se enfrentam pela última rodada da primeira fase do Campeonato Pernambucano de 2026. A partida acontece às 16h30, no SESC Goiana.

O confronto coloca frente a frente o lanterna do campeonato, que vai em busca da sua permanência garantida na primeira divisão e o Azulão de Bonito, que quer garantir a classificação para as quartas de finais.

Jaguar

O time de Jaboatão dos Guararapes vai para a partida em busca de sair da lanterna do campeonato. Na última rodada, o Jaguar foi goleado pelo Santa Cruz e viu o Vitória-PE, lanterna naquele momento, golear o Decisão e sair da última colocação. 

Agora, o Jaguar precisa vencer o Maguary e torcer para o Vitória das Tabocas não vencer o Náutico, para conseguir escapar da última colocação, que não garante a vaga no Pernambucano de 2027. 

Maguary

O Azulão de Bonito chega na partida em busca de garantir sua classificação nas quartas de final. Na última rodada, o Maguary empatou com o Sport e deu mais um passo em busca da classificação para a próxima fase, agora, o Azulão precisa vencer para carimbar sua vaga, sem precisar contar com outros resultados.

Se não conseguir a vitória, o Maguary ainda tem chances, porém depende de outros resultados. Empatando, o time de Bonito precisa que o Decisão ou o Vitória-PE não vençam. Se os dois times vencerem, o Azulão está fora das quartas de final.

Em caso de derrota, ainda existem cenários onde o clube se classifica, são eles: 

1° - Decisão perde para o Retrô

2° - Decisão empata ou vence o Retrô + Vitória-PE não vence. 

Histórico

Jaguar e Maguary se enfrentaram apenas uma vez na história, com o Azulão de Bonito levando a melhor com a única vitória.

  • Maguary 2 x 1 Jaguar 

FICHA DO JOGO

Prováveis escalações

Jaguar: Igor Leonardo; Medina, Guilherme, Paulo Miranda e Nilson Júnior; Anderson São João, Gil Mineiro, Ruan Pablo e Lelê; Édson Silva e Erik. Técnico: Bruno Rodrigues.

Maguary: Juliano; Eduardo Ribeiro, Maurício, Eduardo Guedes e Fontes; Bruno Vinícius, Ítalo e Memo; Júlio César, Kanu e Erick Cunha. Técnico: Sued Lima.

Local: Sesc Goiana
Horário: 16h30
Transmissão: TV FPF
Árbitro: Maximiniano Fagundes de Assuncao
Assistente 1: Nivan Almeida do Nascimento
Assistente 2: Italo Filipe de Melo Marino
Quarto árbitro: Laion Denberg da Silva

