Retrô x Decisão: onde assistir, horário e escalações pela partida decisiva do Pernambucano

A partida é válida pela 7ª rodada da primeira fase do Pernambucano de 2026

Douglas, meia do Retrô e Kauan Diego, lateral do Decisão (Rafael Melo/ FPF)

Neste sábado (31), Retrô e Decisão se enfrentam pela última rodada da 1ª fase do Campeonato Pernambucano de 2026. A partida acontece às 16h30, no Estádio dos Aflitos. O jogo coloca frente a frente a Fênix de Camaragibe que briga pela segunda vaga direta nas semifinais e o Bode de Moxotó, que pretende garantir a classificação para a segunda fase.

A Fênix de Camaragibe chega para a partida em busca da 2ª colocação, que carimba o passaporte direto para a semifinal do Pernambucano. Na última rodada, o azulino acabou com a invencibilidade do líder Náutico e se manteve vivo na briga contra Sport e Santa Cruz.

Para se classificar, o único resultado que interessa ao Retrô é a vitória. Empatando ou perdendo, o clube de Camaragibe precisará jogar as quartas de finais.

Decisão



O Bode de Moxotó vai para o confronto com um objetivo claro, garantir sua vaga nas quartas de final. O clube de Goiana foi goleado na última rodada pelo Vitória-PE e não conseguiu garantir a vaga antecipada na próxima fase. O clube briga com o Vitória das Tabocas e contra o Maguary para assegurar a classificação.

Para se classificar diretamente, sem precisar torcer por outros resultados, o Decisão precisa vencer a partida contra o Retrô. Porém ainda tem chances de classificação se empatar ou se for derrotado, mas tendo que torcer para o Vitória-PE não vencer o Náutico.

Ainda existe outro cenário para a classificação para as quartas de final. O Decisão atualmente está empatado com o Maguary em pontos (6) e a frente do Vitória-PE. Se o Azulão de Bonito perder para o Jaguar, o Decisão já tem sua vaga garantida nas quartas de final, independente do resultado do confronto contra o Retrô.

Histórico

Retrô e Decisão se enfrentaram três vezes na história, com uma vitória da Fênix de Camaragibe e dois empates.

Retrô 1 x 1 Decisão (PE 2025)

Decisão 2 x 5 Retrô (PE 2020)

Retrô 0 x 0 Decisão (Série A2 - PE 2019)



FICHA DO JOGO

Prováveis escalações

RETRÔ: Paulo Ricardo; David Junio, Rayan, Dankler e Lucas Sampaio; Kadi, Radsley e Luiz; Douglas Santos, Diego Guerra e Vágner Love. Técnico: Jamesson Andrade.

DECISÃO:

Local: Estádio dos Aflitos

Horário: 16h30

Transmissão: TV FPF

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima

Assistente 1: Jose Romao da Silva Neto

Assistente 2: Victor Matheus de Lavor Paes Barreto

Quarto árbitro: Renato Milton da Silva