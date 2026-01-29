O que Sport, Retrô e Santa Cruz precisam para se classificar diretamente para semifinal do Pernambucano

Todos os jogos da 8ª rodada do Pernambucano acontecem de forma simultânea, às 16h30, do próximo sábado (31)

Carlos de Pena, Diego Guerra e William Júnior, meias do Sport, Retrô e Santa Cruz, respectivamente (Paulo Paiva/ Sport e Rafael Melo/FPF)

A última rodada da primeira fase do Pernambucano de 2026 acontece no próximo sábado (31) e será marcada pela grande briga pela vaga direta na semifinal. Sport, Retrô e Santa Cruz são os clubes que seguem vivos na disputa pela 2ª colocação.

Com o Náutico já garantido na liderança, resta apenas uma vaga para a semifinal do Pernambucano. Sport, Retrô e Santa Cruz entram em campo disputando a 2ª colocação do estadual. Onde dependem dos seus próprios jogos e também de outros resultados. Qualquer tropeço pode mudar completamente a classificação.

A rodada será decidida no detalhe, ponto por ponto. Duas partidas definem o futuro das semifinais, o duelo direto no Clássico das Multidões entre Sport x Santa Cruz e a partida entre Retrô x Decisão.

Sport

O Rubro-negro chega para a rodada liderando a briga pela semifinal devido a quantidade de pontos, somados com um saldo de gols superior. O Leão da Ilha possui 11 pontos, com saldo de gols de +6.

Com o empate da última quarta-feira (28), contra o Maguary, o Sport perdeu a chance de liderar mais tranquilamente a briga pela 2ª colocação.

O último confronto do Sport pela 1ª fase é contra o Santa Cruz, pelo Clássico das Multidões. A partida é uma verdadeira incógnita, já que nenhuma das duas equipes tem um desempenho estável na competição, porém o rubro-negro conta com a força da sua torcida para levar vantagem contra o Tricolor do Arruda. O único resultado que interessa ao Sport para não depender de outras partidas, é a vitória.

Retrô

O Retrô vai para a última rodada da 1ª fase em busca de um tropeço do Sport para conseguir a classificação direta para semifinal. A Fênix de Camaragibe tem a mesma quantidade de pontos que o Leão da Ilha, porém tem o saldo de gols inferior, com +4.

O time de Camaragibe teoricamente tem a partida mais tranquila para conseguir a classificação, onde só a vitória interessa, além de depender do resultado do Clássico das Multidões para sonhar com a segunda vaga nas semifinais.

Por outro lado, o seu adversário também precisa do resultado para se garantir nas quartas de final, sem depender de outros jogos, o que complica a vida do torcedor azulino.

Santa Cruz

A Cobra Coral vai para o "tudo ou nada" nesta última rodada. Ainda sem técnico, o Santa Cruz chega para o Clássico das Multidões contra o Sport na 3ª colocação, com 10 pontos somados e +5 de saldo de gols.

A classificação do Tricolor do Arruda direto para a semifinal é vista como a mais complicada dos três times. Para terminar a primeira fase na 2ª colocação, o Santa Cruz precisa vencer o Sport, na Ilha do Retiro e torcer para o Retrô não vencer o Decisão.

O que cada time precisa para ir direto à semifinal

SPORT

Vitória sobre o Santa Cruz: garante a 2ª colocação e a vaga direta na semifinal, dependendo apenas de manter a diferença no saldo de gols para o Retrô.

garante a 2ª colocação e a vaga direta na semifinal, dependendo apenas de manter a diferença no saldo de gols para o Retrô. Empate: Depende que o Retrô não vença o Decisão.

Depende que o Retrô não vença o Decisão. Derrota: Não se classifica direto para a semifinal

RETRÔ

Vitória: Alcança os 14 pontos e torce para o Sport não vencer o Santa Cruz.

Alcança os 14 pontos e torce para o Sport não vencer o Santa Cruz. Empate: Não se classifica direto para a semifinal



Não se classifica direto para a semifinal Derrota: Não se classifica direto para a semifinal

SANTA CRUZ

Vitória: Alcança os 13 pontos e torce para o Retrô não vencer o Decisão.

Alcança os 13 pontos e torce para o Retrô não vencer o Decisão. Empate: Não se classifica direto para a semifinal

Não se classifica direto para a semifinal Derrota: Não se classifica direto para a semifinal

Critérios de desempate

Em caso de empate no número de pontos, os critério de desempate do Pernambucano são, em ordem: número de vitórias, saldo de gols e gols marcados.

A última rodada do estadual terá decisões importantes para o futuro do campeonato. No próximo sábado (31), às 16h30, todos os jogos acontecem simultaneamente e definem as colocações para a fase de mata-mata do Campeonato Pernambucano de 2026.