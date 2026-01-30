Confira o resultado do sorteio que definiu o chaveamento para fase final da Champions League

Sorteio da Champions League veja chaveamento e confrontos do playoff. (Foto: Reprodução/UEFA)

Nesta sexta-feira (30), foi realizado o sorteio dos playoffs da Champions League 2025/26, fase que decide os últimos clubes classificados para as oitavas de final do torneio.

Após a fase de liga, os oito melhores times garantiram a classificação direta para as oitavas de final e mais 16 equipes seguiram para os playoff com confrontos de ida e volta.

CHAVEAMENTO DO SORTEIO DA CHAMPIONS LEAGUE

Monaco x PSG – O duelo francês promete muita emoção, onde coloca frente a frente o líder do campeonato francês e atual campeão da Champions League, contra o Monaco, que vive uma temporada de baixo nível, estando apenas na 10ª colocação da Ligue 1. Quem passar do confronto enfrenta o Barcelona ou o Chelsea.

Galatasaray x Juventus – O confronto coloca frente a frente o líder do futebol turco e o 5ª colocado da Itália. Quem passar do confronto enfrenta o Liverpool ou o Tottenham.

Benfica x Real Madrid – O duelo mais esperado dos playoffs. Reedita o grande duelo pela última rodada da fase de liga desta temporada, onde o Benfica venceu por 4 a 2, com gol do seu goleiro no último lance da partida, que classificou o clube para esta fase. Quem passar do confronto enfrenta o Sporting ou Manchester City.

Borussia Dortmund x Atalanta – O duelo acontece entre o vice-líder do futebol alemão e o 7° colocado da Série A italiana. Quem passar do confronto enfrenta o Arsenal ou o Bayern de Munique.

OUTRO LADO DA CHAVE

Qarabag x Newcastle United – A partida acontece entre o 22° e o 12° colocados da fase de liga. Além disso, as viagens serão longas, do Azerbaijão para a Inglaterra e vice-versa. Quem passar do confronto enfrenta o Chelsea ou Barcelona.

Club Brugge x Atlético de Madrid – O confronto entre 3° colocado do campeonato belga e o 3° colocado do Campeonato Espanhol será um embate de tático interessante. Onde o Club Brugge tenta mostrar sua força ofensiva, enquanto Simeone mostra o contra-ataque do time espanhol. Quem passar do confronto enfrenta o Tottenham ou Liverpool

Bodø/Glimt x Inter de Milão – A equipe norueguesa do Bodø/Glimt, 3ª colocada do campeonato nacional mede forças com a experiente Inter de Milão, atual líder da Série A italiana. Quem passar do confronto enfrenta o Manchester City ou Sporting.

Olympiacos x Bayer Leverkusen – O tradicional clube grego enfrenta o Bayer Leverkusen, que vive uma temporada de adaptação, desde a mudança do comando técnico da equipe. O confronto é entre o líder do Campeonato Gregou e o 6° colocado da Bundesliga. Quem passar do confronto enfrenta o Bayern de Munique ou Arsenal.