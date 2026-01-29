Santa Cruz vive indefinição e corre atrás de novo treinador

Luizinho Vieira, técnico do Confiança (Neto Ferreira/ADC)

O Santa Cruz ainda não definiu o substituto de Marcelo Cabo, demitido na última segunda-feira (26). A diretoria tricolor segue em busca de um novo treinador e, até o momento, não conseguiu avançar para um acordo definitivo, apesar de ter iniciado conversas com alguns nomes do mercado.

Entre os treinadores procurados estão Lisca, Gustavo Florentín e Luizinho Vieira. No entanto, por diferentes razões, nenhuma das negociações evoluiu, até o momento, para um desfecho positivo.

Luizinho Vieira, atualmente no Confiança, está na pauta coral. De acordo com apuração do ge, o Santa Cruz chegou a formalizar uma proposta pelo treinador, mas o clube sergipano recusou. Apesar da pressão sobre o técnico, Luizinho ainda conta com o respaldo da diretoria do Dragão. No próximo sábado, o Confiança disputa o clássico contra o Sergipe, confronto que pode ser decisivo para a permanência do treinador, que possui multa rescisória prevista em contrato.

Lisca chegou a ser considerado o principal candidato para assumir o comando do Santa Cruz. No entanto, a negociação não avançou. Pesaram contra o treinador as referências negativas relacionadas à condução de vestiário e ao histórico recente de problemas internos em clubes por onde passou.

Outro nome avaliado foi o do paraguaio Gustavo Florentín, que comandou o Sport entre 2021 e o início de 2022. O técnico chegou a ser entrevistado pela diretoria coral e manifestou interesse em assumir a equipe, havendo inclusive alinhamento financeiro entre as partes. Ainda assim, o desempenho recente do treinador e algumas exigências feitas durante a negociação frearam um eventual acordo.

Enquanto a indefinição persiste, o Santa Cruz segue no mercado em busca de um nome que se encaixe no perfil desejado pela diretoria para a sequência da temporada.

