Penúltima rodada do Pernambucano pode definir semifinalista, recuperar clubes e estabelecer últimos colocados

A penúltima rodada do Pernambucano acontece nesta quarta-feira (28) e os resultados das partidas podem definir o futuro dos clubes na competição. O único clube com o futuro já certo, é o Náutico que se classificou com duas rodadas de antecedência para a semifinal do estadual. O futuro dos outros sete times ainda está em jogo, com a briga pelas quartas de final e semifinal ainda vivas e com o último colocado podendo ser definido ainda hoje.

Santa Cruz x Jaguar: onde assistir, horário e escalações em duelo do Pernambucano



O Sport ocupa a 2ª colocação com 10 pontos e pode garantir a vaga para a semifinal ainda hoje. Uma vitória leva o rubro-negro aos 13 pontos, tendo que contar com uma derrota ou empate de Retrô e Santa Cruz. Em caso de empate ou derrota, o Leão pode ser ultrapassado por Santa Cruz ou Retrô, dependendo da combinação de resultados.



Já o Maguary recebe o Leão em sua casa com cinco pontos na tabela. O Azulão de Bonito ocupa a última posição do G6 da competição e pode basicamente carimbar sua vaga nas quartas de final nesta partida. A equipe de Bonito necessita vencer o Sport e de resultados adversos do Jaguar e Decisão para ficar mais tranquilo em sua briga pelas quartas. Além disso, o Maguary precisa somar pontos para eliminar qualquer risco de terminar na última colocação.

Santa Cruz x Jaguar

O Santa Cruz ocupa a quarta colocação com sete pontos, dependendo de uma vitória e de resultados adversos para voltar a brigar pela semifinal, principalmente devido a sua última partida do Pernambucano ser um confronto direto contra o Sport. O Tricolor do Arruda também joga para afastar a pequena chance de não se classificar, ao menos, para as quartas de finais.



Do outro lado, o Jaguar vai para a partida com apenas três pontos, ocupando a penúltima colocação. A equipe precisa pontuar para ver a última colocação cada vez mais longe e tentar uma aproximação do G6, principalmente devido ao último confronto do estadual ser contra o Maguary, o último time do G6 da competição (com cinco pontos).

Decisão x Vitória-PE

O Decisão é quinto colocado do Pernambucano com seis pontos e precisa vencer para garantir sua classificação para as quartas de final. O clube de Goiana tem baixas chances de se classificar para a semifinal, devido a briga na parte de cima da tabela.



O Vitória das Tabocas é o lanterna do estadual com apenas um ponto somado, se encaminhando cada vez mais para não garantir sua vaga na primeira fase do estadual de 2026. Perdendo hoje, o Vitória precisa torcer para uma derrota ou empate do Jaguar, para não ser rebaixado antecipadamente. Um empate ainda mantém a equipe viva na briga contra a última colocação, porém as chances de permanência ficam em uma incógnita para a última partida. No último confronto do Pernambucano de 2026, o tricolor enfrenta o Náutico, que pode utilizar seu time principal, ou descansar os titulares e ir a campo sem seu melhor time.

Náutico x Retrô

O Náutico vem na liderança com 15 pontos somados, exibindo 100% de aproveitamento. O time alvirrubro já está garantido na semifinal e apenas cumpre tabela, buscando manter a primeira colocação e sua campanha perfeita.



Do outro lado, vem o Retrô que soma oito pontos na terceira colocação do estadual. A Fênix de Camaragibe vai para a partida em busca da vitória e torcendo por um resultado ruim do Sport contra o Maguary, para continuar vivo na briga pela classificação direta para a semifinal.