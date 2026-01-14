Léo Medrado: "É preciso ser honesto: o Retrô chega à frente do Sport"

Felype Gabriel, zagueiro do Sport, e Diego Guerra, meia-atacante do Retrô (Divulgação/FPF e Rafael Melo/FPF)

O Retrô é favorito?

Sport x Retrô! O Sport voltou aos trabalhos de forma fragmentada. Os profissionais retornaram há apenas dez dias, focados exclusivamente na parte física. Um grupo estava sendo preparado para a Copinha e acabou eliminado na segunda-feira, ao perder para o América-RN nos pênaltis. O outro, formado basicamente pelos “meninos”, estreou contra o Jaguar e empatou em 2x2. O fato é simples: o Sport não está pronto. O Retrô, por sua vez, voltou aos treinos no dia 17 de novembro. Dez jogadores permaneceram no elenco, 16 foram contratados e cinco atletas, como Radsley, foram “resgatados”. Wagner Love é o artilheiro da equipe. Fernandinho, que se recupera de uma artroscopia no menisco, deve retornar no meio da primeira fase. Na estreia, contra o Vitória, o Retrô venceu por 4x0. O time está pronto para a batalha. Essa é a fotografia do momento. O Sport não vence uma partida desde setembro — a última foi aquele 1x0 sobre o Corinthians, lembra? Nesta semana, são dois jogos decisivos: hoje, contra o Retrô; domingo, o clássico contra o Náutico. Muito do ambiente vai depender do resultado desta noite. Roger Silva deve estrear apenas contra o Náutico. Mas qual será o time do clássico? Hoje, na Ilha, Adriano e Micael são os destaques, mas dificilmente estarão entre os titulares no domingo — no máximo, no banco. Portanto, rubro-negro, é preciso ser honesto: o Retrô chega à frente.

Os leoninos rebatem: “O Sport vai perder antecipadamente para o Retrô? Nunca!”

É verdade. O Sport vai tentar ganhar na raça, na superação, no peso da camisa. E aí, amigos… quem é o favorito?

Maguary x Santa Cruz: onde assistir, horário e escalações em duelo do Pernambucano

Sport x Retrô: onde assistir, escalações e horário da 2ª rodada do Campeonato Pernambucano

Decisão x Náutico: veja onde assistir, horário e escalações pela 2ª rodada do Pernambucano

Jaguar e Vitória ficam no empate na Arena de Pernambuco

Lei do ex? Vagner Love enfrenta o Sport pela primeira vez com a camisa do Retrô Veja também:

O Santa Cruz disputou cinco partidas desde que voltou aos trabalhos: Laguna, Potiguar, Muricy, Defensa y Justicia e Decisão. Apenas duas mudanças em relação ao início da preparação. Ariel sentiu uma contusão e Quirino assumiu a titularidade. Ianson também saiu machucado, dando lugar a William Alves. No mais, é o mesmo time. Foram três vitórias, um empate e uma derrota — justamente para o Defensa. Mas é preciso cuidado. O mando de campo favorece o Maguary, e o time de Bonito é superior aos adversários que o Santa enfrentou até aqui. Inclusive, aos argentinos. Te cuida, Santa…

O Náutico cresceu

A torcida gritava N-A-U-T-I-C-O quando o Maguary acertou a trave esquerda de Muriel, aos 18 segundos. Um susto! Mas passou. O Náutico criou pouco no primeiro tempo. No segundo, resolveu o jogo em três minutos. Dois gols de Paulo Sérgio. O Maguary não decepcionou. Na Arena, hoje contra o Decisão, o Náutico tende a crescer e ganhar com tranquilidade. E o público alvirrubro sabe bem disso. Os 9.851 torcedores que foram aos Aflitos na estreia superaram, sozinhos, o público somado dos outros três jogos da rodada

Arena em xeque

O Campeonato Pernambucano começou no dia 9. A primeira fase termina em 1º de fevereiro. A Arena de Pernambuco receberá doze jogos em apenas 21 dias, além de mais três, quatro ou até cinco partidas nas fases de mata-mata. Fica a pergunta que não quer calar: o GRAMADO aguenta?