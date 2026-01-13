Vitória-PE x Jaguar: onde assistir, prováveis escalações e horário de jogo do Pernambucano

O confronto será o primeiro entre dois clubes do interior de Pernambuco na edição de 2026

Vitória-PE e Jaguar abrem a 2ª rodada do Campeonato Pernambucano (Rafael Melo/FPF e Divulgação/FPF)

Nesta terça-feira (13), Vitória-PE e Jaguar se enfrentam pela 2ª rodada do Campeonato Pernambucano de 2026. A partida será realizada na Arena Pernambuco, às 20h e coloca frente a frente dois clubes que não alcançaram a vitória na primeira rodada.

Após uma primeira rodada bem ruim para o futebol do interior de Pernambuco, Vitória das Tabocas e o Jaguarsenal pretendem ir com todas as forças para o confronto, devido a ter uma maior acessibilidade de somarem pontos. A partida abre a segunda rodada do Campeonato Pernambucano e da chance dos times crescerem na tabela.

Na estreia do estadual, o Vitória foi goleado pelo Retrô, por 4 a 0, enquanto o Jaguar viu os três pontos escaparem contra o Sport. Até o momento, o time das Tabocas é o lanterna do campeonato e o clube de Jaboatão se localiza na 4ª posição.

Onde assistir Vitória-PE e Jaguar?

O primeiro confronto da segunda rodada do campeonato será transmitido pelo Youtube da TV FPF.

Histórico

Nos últimos três anos, o Vitória-PE e o Jaguar se enfrentaram quatro vezes, com o Tricolor das Tabocas levando a melhor no número de conquistas, porém com uma eliminação importante. Nos jogos entre as equipes, o Vitória venceu em três deles, porém seu último triunfo não serviu de muita coisa.

Os últimos confrontos entre os clubes aconteceram pelas semifinais da Série A2 do Pernambucano, onde somando os placares dos jogos, o Jaguar terminou classificado para a final.

Vitória-PE 2 x 1 Jaguar (Semifinal da Série A2)

x 1 Jaguar (Semifinal da Série A2) Jaguar 3 x 0 Vitória-PE (Semifinal da Série A2)

x 0 Vitória-PE (Semifinal da Série A2) Jaguar 0 x 1 Vitória-PE (Fase de grupos Série A2)

(Fase de grupos Série A2) Vitória-PE 3 x 1 Jaguar (Fase de grupos Série A2)

Ficha do jogo

Vitória-PE: Felipe Carneiro; Guilherme Lucena, Cláudio Caça-Rato, Hitalo Rogério e Alan Pires; Diego Aragão, Ewerton Ageu e Bruninho; Pedro Maycon, Lucas Olímpio e Luiz Paulo. Técnico: Eudes Pedro.

Jaguar: Igor Leonardo; Medina, Nilson Júnior, Jackson e Guilherme Ferreira; Gil Mineiro, Leilson e Ruan Pablo; Erik Nascimento, Gabriel Dinamite e Edson Silva. Técnico: Toninho Pesso.

Local: Arena Pernambuco

Horário: 20h

Transmissão: TV FPF (Youtube)

Árbitro: Tiago Nascimento dos Santos

Assistente 1: Karla Renata Cavalcanti De Santana

Assistente 2: Dhiego Cavalcanti Pereira

Quarto árbitro: Tiago Willian da Silva Melo



