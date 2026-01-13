Vitória-PE x Jaguar: onde assistir, prováveis escalações e horário de jogo do Pernambucano
O confronto será o primeiro entre dois clubes do interior de Pernambuco na edição de 2026
Publicado: 13/01/2026 às 07:45
Vitória-PE e Jaguar abrem a 2ª rodada do Campeonato Pernambucano (Rafael Melo/FPF e Divulgação/FPF)
Nesta terça-feira (13), Vitória-PE e Jaguar se enfrentam pela 2ª rodada do Campeonato Pernambucano de 2026. A partida será realizada na Arena Pernambuco, às 20h e coloca frente a frente dois clubes que não alcançaram a vitória na primeira rodada.
- Retrô goleia o Vitória na Arena e soma três pontos na estreia do Campeonato Pernambucano
- No fechamento da primeira rodada, Santa Cruz estreia com vitória convincente contra Decisão
- Sport perde nos pênaltis para o América-RN e está eliminado da Copinha
- Com time sub-20, Sport mostra poder de reação e estreia com empate contra o Jaguar
- Com dois gols de Paulo Sérgio, Náutico vence o Maguary na estreia do Pernambucano
Na estreia do estadual, o Vitória foi goleado pelo Retrô, por 4 a 0, enquanto o Jaguar viu os três pontos escaparem contra o Sport. Até o momento, o time das Tabocas é o lanterna do campeonato e o clube de Jaboatão se localiza na 4ª posição.
Onde assistir Vitória-PE e Jaguar?
O primeiro confronto da segunda rodada do campeonato será transmitido pelo Youtube da TV FPF.
Histórico
Nos últimos três anos, o Vitória-PE e o Jaguar se enfrentaram quatro vezes, com o Tricolor das Tabocas levando a melhor no número de conquistas, porém com uma eliminação importante. Nos jogos entre as equipes, o Vitória venceu em três deles, porém seu último triunfo não serviu de muita coisa.
Os últimos confrontos entre os clubes aconteceram pelas semifinais da Série A2 do Pernambucano, onde somando os placares dos jogos, o Jaguar terminou classificado para a final.
- Vitória-PE 2 x 1 Jaguar (Semifinal da Série A2)
- Jaguar 3 x 0 Vitória-PE (Semifinal da Série A2)
- Jaguar 0 x 1 Vitória-PE (Fase de grupos Série A2)
- Vitória-PE 3 x 1 Jaguar (Fase de grupos Série A2)
Ficha do jogo
Vitória-PE: Felipe Carneiro; Guilherme Lucena, Cláudio Caça-Rato, Hitalo Rogério e Alan Pires; Diego Aragão, Ewerton Ageu e Bruninho; Pedro Maycon, Lucas Olímpio e Luiz Paulo. Técnico: Eudes Pedro.
Jaguar: Igor Leonardo; Medina, Nilson Júnior, Jackson e Guilherme Ferreira; Gil Mineiro, Leilson e Ruan Pablo; Erik Nascimento, Gabriel Dinamite e Edson Silva. Técnico: Toninho Pesso.
Local: Arena Pernambuco
Horário: 20h
Transmissão: TV FPF (Youtube)
Árbitro: Tiago Nascimento dos Santos
Assistente 1: Karla Renata Cavalcanti De Santana
Assistente 2: Dhiego Cavalcanti Pereira
Quarto árbitro: Tiago Willian da Silva Melo