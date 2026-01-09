Retrô goleia o Vitória na Arena e soma três pontos na estreia do Campeonato Pernambucano

Dominante, a Fênix faz 4 a 0 no Tricolor das Tabocas e começa o Estadual com moral

Vagner Love, centroavante do Retrô (Savyo Miguel/Retrô FC)

Só “Love” na estreia! O Retrô bateu o Vitória das Tabocas na noite desta sexta-feira (9) pelo placar de 4 a 0 e iniciou a trajetória no Campeonato Pernambucano 2026 da melhor forma possível. A partida foi realizada na Arena de Pernambuco e contou com gols de Luiz Henrique Beserra e Vagner Love na primeira etapa, e Diego Guerra e Ericson no segundo tempo, a favor da Fênix.

Incisiva e propondo seu jogo, a equipe de Camaragibe dominou o duelo e por pouco não aplicou um placar ainda mais elástico sobre o Vitória. A bela atuação desde o início do jogo, do time comandado pelo técnico Jamesson Andrade, serviu também para dar confiança e afastar os fantasmas do Retrô rebaixado na Série C em 2025.

A Fênix volta a campo na quarta-feira (14) para enfrentar o Sport, na Ilha do Retiro, às 21h30. Já o Vitória tem seu próximo compromisso na terça (13), diante do Jaguar, às 20h, também na Arena de Pernambuco.

FICHA DA PARTIDA

RETRÔ: Paulo Ricardo; Iury (Danillo), Rayan Ribeiro, Guilherme Paixão e Luiz Henrique; Kady (Fabrício Pereira), Diego Guerra, Luiz Henrique Beserra e Radsley; Douglas Santos (Ericson) e Vagner Love (Fialho). Técnico: Jamesson Andrade.



VITÓRIA: Felipe Carneiro; Guilherme Lucena, Cláudio Caça-Rato, Hitalo Rogério (Juninho Carpina)

e Alan Pires; Diego Aragão, Ewerton Ageu (Elivelton) e Bruninho; Pedro Maycon (Léo), Lucas Olímpio (Igor Villela) e Luiz Paulo (Gabriel Pires). Técnico: Laelson Lima.

Local: Estádio do Arruda, no Recife



Horário: 18h30



Árbitro: Anderson Luis Marques (PE)



Assistentes: Jose Romao da Silva Neto (PE) e Joao Henrique de Oliveira Lima (PE)



4º Árbitro: Pedro Victor Melo de Souza (PE)



Gols: Luiz Henrique Beserra (30/1T), Vagner Love (37/1T), Diego Guerra (21/2T), Ericson (24/2T)



Cartões amarelos: Yuri (Retrô); Ewerton Ageu, Alan Pires e Gabriel Pires (Vitória)

