Com dois gols de Paulo Sérgio, Náutico vence o Maguary na estreia do Pernambucano

Paulo Sérgio, atacante do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

O Náutico estreou com vitória no Campeonato Pernambucano de 2026. Com dois gols de Paulo Sérgio, o Timbu venceu o Maguary por 2 a 0 nesta sexta-feira (9), no estádio dos Aflitos. A partida foi válida pela 1ª rodada da fase inicial do Estadual.

Enfrentando dificuldades durante o primeiro tempo, o Náutico conseguiu destravar a defesa do Azulão de Bonito na segunda etapa. O centroavante Paulo Sérgio foi o diferencial do duelo, marcando os dois gols no segundo tempo e mostrando o faro de artilheiro.

Com 3 pontos na bagagem, o clube alvirrubro agora visitará o Decisão nesta quarta-feira (14), às 16h. O Maguary, por sua vez, receberá o Santa Cruz também na quarta, às 15h, em Bonito.

O jogo

O Náutico chegou ao jogo de estreia na temporada com poucas mudanças na sua escalação inicial. O Timbu entrou em campo com oito remanescentes e apenas três contratações recém-chegadas, em uma preferência da comissão técnica por atletas mais adaptados.

Apesar do time base do último ano, o Náutico sofreu um grande susto com menos de um minuto de partida. Em ataque de velocidade do Maguary, o atacante Maycon Félix acertou a trave do goleiro Muriel e quase abriu o placar de modo relâmpago.

Os alvirrubros responderam de maneira imediata e chegaram com perigo ainda com sete minutos de confronto. Em boa jogada trabalhada, Paulo Sérgio finalizou de dentro do área e parou na defesa do goleiro Juliano. Em seguida, foi a vez de Dodô receber a bola na marca do pênalti e ter a finalização bloqueada pelo defensor do Maguary.

O jogo seguiu equilibrado e com as duas equipes presentes no campo de ataque do adversário. O Náutico voltou a colocar o goleiro Juliano para trabalhar aos 23 minutos, após finalização de fora da área de Vinícius. Na marca dos 37 minutos, foi a vez do lateral Yuri Silva cabecear e finalizar para fora do gol.

A reta final do primeiro tempo foi marcada por uma alta posse de bola do Náutico, porém com dificuldades de criar oportunidades claras de gol. O Maguary seguiu levando perigo através da verticalidade do seu ataque, explorando as linhas altas de defesa do Timbu.

Segundo tempo

O Náutico retornou à segunda etapa com o volante Ramon Carvalho na vaga de Samuel. Apesar da mudança no meio de campo, a equipe mandante seguiu esbarrando na falta de capricho ao finalizar as jogadas para ter melhores chances de abrir o placar.

Aos 12 minutos, as dificuldades alvirrubras foram sanadas pelo centroavante Paulo Sérgio. O camisa nove recebeu cruzamento certeiro de Jonas Toró e cabeceou para o gol, sem chances para o goleiro Juliano. O primeiro gol destravou o ataque alvirrubro e, mais uma vez, Paulo Sérgio foi as redes. O atacante dominou sobre de bola dentro da área e bateu com categoria por cima, tirando do arqueiro adversário e marcando o segundo gol na noite.

O Maguary buscou responder ao momento de embalo do Náutico. Ainda com 20 minutos, Marquinhos finalizou no canto e obrigou Muriel a fazer uma difícil intervenção. No rebote, Henrique Paraíba balançou as redes, porém a jogada foi impugnada por impedimento.

Com o placar confortável, o Náutico promoveu alterações na equipe na busca de rodar o elenco na estreia. A equipe alvirrubra acabou perdendo o ímpeto ofensivo e viu o Maguary seguir levando perigo em contra-ataques.

Na reta final do duelo, o Náutico voltou a ser o protagonista das ações ofensivas e ainda criou oportunidades de aumentar o placar, mas sem sucesso.

Ficha do jogo

Náutico: 2

Muriel, Arnaldo, Mateus Silva (Wanderson), Igor Fernandes (Reginaldo) e Yuri Silva; Samuel (Ramon Carvalho), Wenderson (Auremir) e Dodô; Vinícius, Jonas Toró (Felipe Saraiva) e Paulo Sérgio. Técnicos: Hélio e Guilherme dos Anjos.

Maguary: 0

Juliano, Eduardo Ribeiro (Deyvson), Maurício, Guedes e Gabriel Fontes; Memo, Italo (Jalysson) e Júlio César (Chico); Bruno Vinicius (Henrique Paraíba), Marquinhos e Maycon Félix (Richardson). Técnico: Sued Lima.

Gols: Paulo Sérgio 2x (12’ / 2T e 15’ / 2T).

Cartões amarelos: Muriel (Náutico); Eduardo Ribeiro (Maguary)

Local: Estádio dos Aflitos

Competição: Campeonato Pernambucano 2026

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima

Assistentes: Ricardo Jorge Nunes dos Santos Juniore Fernando Antonio da Silva Junior

Quarto árbitro: Yuri Eloi Menezes de Almeida

Público: 9.851

Renda: R$ 315.357

