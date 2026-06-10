Inspirados nas explosões históricas de Müller, James, Mbappé e Enzo Fernández, confira 10 atletas que chegam à América do Norte prontos para virar realidade.

Promessas da Copa de 2026: 10 jogadores para ficar de olho no Mundial. (Fotos: VINCENT CARCHIETTA / GETTY IMAGES VIA AFP - Abdel Majid BZIOUAT / AFP- FRANCK FIFE / AFP - )

Thomas Müller em 2010, James Rodríguez em 2014, Mbappé em 2018 e Enzo Fernández em 2022. O que todos eles têm em comum? Estes craques surgiram para o público durante uma edição de Copa do Mundo, despontando como promessas e realidades do futuro do futebol.

O torneio é palco para os principais craques das seleções do mundo e vira chance de estes jogadores despontarem para o cenário do mundo.

Na África do Sul, Müller foi artilheiro e eleito revelação do torneio. No Brasil, James Rodríguez marcou aquele golaço no Maracanã e acabou se transferindo para o Real Madrid meses depois.

Na Rússia, Mbappé foi campeão aos 19 anos e, no Catar, Enzo Fernández saiu do banco de reservas para virar o motor da Argentina campeã e acabou eleito a revelação do Mundial.

Agora, na Copa que acontece na América do Norte, quem será que pode agraciar os olhos dos espectadores?

A equipe de esportes do Diario de Pernambuco elencou 10 promessas das 48 seleções, incluindo jogadores que enfrentarão o Brasil.

1. Rayan (Brasil / Bournemouth)

Começando pelo destaque do Brasil, Rayan, recém-transferido do Vasco para o Bournemouth (Inglaterra), já despontou nos gramados ingleses com cinco gols e duas assistências em 15 partidas pelo clube.

Suas atuações despertaram olhares de diversos gigantes europeus, como Liverpool, Manchester United, Real Madrid e PSG.

Em amistoso de preparação do Brasil, ele marcou um belo gol na vitória diante do Panamá. Agora, ele pode ser uma das surpresas e ganhar uma vaga no time titular de Ancelotti, que ainda não está 100% definido para o Mundial.

2. Rayan Cherki (França / Manchester City)

Contratado pelo Manchester City em 2025, ele é outro que tem agraciado a Premier League com sua habilidade incontestável.

Ambidestro, Cherki tem a capacidade de desbloquear defesas tal qual um motociclista transita pelo engarrafamento recifense.

O problema para ele é achar espaço no ataque titular, que já tem Olise, Mbappé, Dembélé e Desiré Doué.

3. Arda Güler (Turquia / Real Madrid)

O meia do Real Madrid foi fundamental na classificação turca para a Copa do Mundo de 2026.

Apesar de surgir como grande promessa quando foi contratado pelo clube espanhol, Arda Güler ainda não despontou como esperado e pode usar o Mundial para se destacar ao lado de outro jovem promissor, Kenan Yldz, da Juventus.

A precisão da perna esquerda e a leitura de espaços curtos fazem de Güler o principal motor de construção da seleção turca.

4. Martin Ødegaard (Noruega / Arsenal)

Para além do que se pensa, a seleção da Noruega não é feita apenas por Erling Haaland, apesar de ele ser o artilheiro e a grande esperança de gols da equipe.

Campeão da Premier League com o Arsenal em 2026, Martin Ødegaard é capitão por clube e seleção. Líder dentro e fora de campo, o meia criativo é o responsável por achar Haaland e também gosta de chegar à área para finalizar as jogadas.

Aos 27 anos, o canhoto ajudou a Noruega a retornar a uma Copa do Mundo pela primeira vez desde 1998.

Ødegaard deve ser o pensador por trás das jogadas que vão abrir as defesas e encontrar outros atacantes como Antonio Nusa. O ponta une velocidade e imprevisibilidade no um para um, funcionando como a válvula de escape ideal para desequilibrar as defesas adversárias.

5. Mikel Oyarzabal (Espanha / Real Sociedad)

Um nome que passa "despercebido" entre o trio ofensivo da Espanha é Oyarzabal.

O atacante, entretanto, marcou 13 vezes nas últimas 13 partidas que disputou pela seleção. Ele também foi o autor do gol do título da Eurocopa de 2024 na final contra a Inglaterra.

Na busca por um "camisa 9", que faltava na Espanha de De la Fuente, Oyarzabal ocupou o espaço e se tornou peça fundamental na equipe e um ponto de equilíbrio para melhor explorar a velocidade e a habilidade de Nico Williams e Lamine Yamal.

6. Brahim Díaz (Marrocos / Real Madrid)

Artilheiro de Marrocos no título controverso da Copa Africana de Nações, o espanhol naturalizado marroquino é o "12º jogador" do Real Madrid, entrando sempre que o time precisa.

Ele se destaca por sua chegada imprevisível no ataque, com habilidade para finalizar com ambas as pernas e dribles em espaços curtos, e pode ser um problema para a defesa da Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti.

7. Ismael Saibari (Marrocos / PSV)

O meia-atacante Ismael Saibari deve ser outro ponto de atenção para a Seleção Brasileira. Jogador do PSV (Holanda), ele participou diretamente de 23 gols (marcando 15 vezes e dando oito assistências) em 27 partidas pelo clube.

8. Takefusa Kubo (Japão / Real Sociedad)

A seleção do Japão está na lista das equipes que podem surpreender no torneio. Nas últimas partidas, os japoneses venceram, inclusive, a Seleção Brasileira, de virada, por 3x2.

No ataque, o ponta-direita Takefusa Kubo é um canhoto habilidoso que já despertou interesse de clubes como o Liverpool e tem passagem pelas categorias de base do Barcelona.

Kubo não vem de uma temporada de grande destaque na Real Sociedad, mas com a perda de Kaoru Mitoma, surge como referência em uma coesa seleção japonesa.

9. Nico Paz (Como/Argentina)

O meia-atacante é mais um da lista de canhotos habilidosos argentinos a passar pela seleção azul celeste.

Nico Paz é o destaque do Como (Itália), que classificou pela primeira vez na história para a Champions League, terminando em 4º lugar no Campeonato Italiano.

Nico passou pela categoria de base do Real Madrid antes de ir para o Como e suas atuações pelo clube italiano despertaram o interesse do clube espanhol em repatriá-lo.

Com 12 gols e sete assistências em 35 partidas na temporada, o meia chega para a Copa de 2026 podendo ser uma surpresa da Seleção Argentina saindo do banco de reservas e ganhando espaço no time titular.

10. Yan Diomandé (Costa do Marfim/RB Leipzig)

Outro que chega para o torneio sob os olhos dos principais clubes do mundo, como Liverpool, PSG, Chelsea e Bayern de Munique, Yan Diomandé é um ponta ágil e habilidoso com a capacidade de marcar e criar para os companheiros.

Com 12 gols e nove assistências na temporada, a Costa do Marfim vai precisar dele para se classificar em um grupo complicado com Equador, Alemanha e Curaçao.

