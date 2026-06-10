Guia da Copa 2026: Holanda corre por fora na busca pelo título inédito
Apostando na sua força no meio-campo e defesa, os holandeses sonham com voos mais altos na América do Norte
Publicado: 10/06/2026 às 07:00
Seleção da Holanda (JOHN THYS / AFP)
Para muitos, a maior seleção da história que nunca conquistou uma Copa do Mundo, a Holanda chega para o Mundial da América do Norte correndo por fora no sonho do título inédito. O técnico Ronald Koeman aposta na força do meio-campo e da defesa para almejar voos maiores na principal competição de futebol do planeta.
O treinador holandês vem comandando a seleção nacional desde o início do ciclo, substituindo Louis van Gaal, que deixou a equipe após o Mundial do Catar em 2022. Koeman assumiu a Holanda em janeiro de 2023 e conduziu todo o trabalho, com destaque para a melhor campanha da Holanda na Eurocopa nos últimos 20 anos, caindo nas semifinais para a Inglaterra.
Vice-campeã do mundo em três oportunidades, sendo a mais recente em 2010, a Holanda acumulou decepções recentes. A “Laranja Mecânica” não conseguiu se classificar para a Copa da Rússia em 2018, aprofundando uma crise esportiva no país.
A situação mudou de figura em 2022, quando a equipe voltou a se classificar para o Mundial e chegou com uma geração renovada para o Catar. Crescendo de desempenho durante a competição, a seleção holandesa acabou sendo eliminada nos pênaltis para a Argentina após igualar uma desvantagem de 2 a 0 no placar, em duelo de quartas de final.
No atual elenco, a seleção europeia conta com a base do time de quatro anos atrás, reforçada por uma nova geração de jogadores surgindo no alto escalão do futebol europeu. A principal polêmica da lista foi a ausência, por opção técnica, do lateral Frimpong, do Liverpool.
Em relação aos mais experientes, a seleção holandesa conta com o zagueiro e xerife Virgil van Dijk, o lateral Dumfries e o atacante Memphis Depay, do Corinthians. Na nova geração, a Laranja Mecânica aposta em grandes nomes do futebol mundial, como os meias Frenkie de Jong e Gravenberch e o atacante Cody Gakpo.
Já nas vésperas da Copa do Mundo, Ronald Koeman acabou perdendo uma peça importante em sua defesa. O lateral Jurriën Timber, do Arsenal, foi cortado por lesão e substituído por Geertruida, do Sunderland.
As principais armas da equipe holandesa para o Mundial serão a capacidade técnica do meio-campo e a solidez defensiva. Durante as Eliminatórias para a Copa, por exemplo, os “Oranje” contaram com apenas quatro gols sofridos. Sem um goleador específico no ataque, com Memphis Depay já longe do seu auge técnico, os holandeses apostam na qualidade dos meias do elenco e na movimentação ofensiva para mostrar poder de fogo.
Lista de convocados da Holanda para a Copa:
Goleiros: Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Robin Roefs (Sunderland), Bart Verbruggen (Brighton)
Defensores: Nathan Aké (Manchester City), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter de Milão), Jorrel Hato (Chelsea), Jan Paul van Hecke (Brighton), Geertruida (Sunderland), Micky van de Ven (Tottenham)
Meio-campistas: Ryan Gravenberch (Liverpool), Frenkie de Jong (Barcelona), Teun Koopmeiners (Juventus), Tijjani Reijnders (Manchester City), Marten de Roon (Atalanta), Guus Til (PSV), Quinten Timber (Olympique de Marselha), Mats Wieffer (Brighton)
Atacantes: Memphis Depay (Corinthians), Brian Brobbey (Sunderland), Cody Gakpo (Liverpool), Justin Kluivert (Bournemouth), Noa Lang (Galatasaray), Donyell Malen (Roma), Crysencio Summerville (West Ham), Wout Weghorst (Ajax).
Provável escalação da Holanda:
Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk e Van de Ven; De Jong, Gravenberch e Reijnders; Gakpo, Malen (Summerville) e Memphis Depay.
Grupo e calendário da Holanda
A Holanda pertence ao Grupo F na Copa do Mundo de 2026, juntamente com Japão, Suécia e Tunísia. A estreia da Laranja Mecânica será no dia 14 de junho, em Dallas, contra o Japão.
Na sequência, os holandeses encaram a Suécia, no dia 20, em Houston. Para fechar a fase inicial, a equipe enfrenta a Tunísia, no dia 25 de junho, em Kansas City.
Vale lembrar que o grupo da Holanda em questão fará cruzamento direto com o grupo da Seleção Brasileira na fase de mata-mata da Copa.
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