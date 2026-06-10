Copa 2026: árbitro impedido de entrar nos EUA é recebido como herói na Somália
Artan, que em 2025 foi eleito o melhor árbitro da Confederação Africana de Futebol (CAF), foi impedido de entrar no EUA
Publicado: 10/06/2026 às 11:02
árbitro somali Omar Artan (Reprodução)
O árbitro somali Omar Artan, que teve a entrada negada pelos Estados Unidos na Copa do Mundo de 2026, foi recebido como herói em seu retorno a Mogadíscio e prometeu que estará na próxima edição do torneio, em 2030.
"Estarei na próxima Copa do Mundo e continuarei fazendo com que a Somália se orgulhe... Apesar do que aconteceu comigo, não estou desmotivado", declarou Artan à imprensa.
"Ele foi tratado de forma tão injusta que isso machuca qualquer pessoa preocupada com a humanidade", declarou Mohamed Said, um funcionário do governo.
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Artan, que em 2025 foi eleito o melhor árbitro de futebol masculino pela Confederação Africana de Futebol (CAF), foi impedido de entrar nos Estados Unidos no sábado, quando desembarcou no aeroporto internacional de Miami.
Um porta-voz do Departamento de Estado declarou à AFP na terça-feira que Artan "é suspeito de estar vinculado a supostos integrantes de organizações terroristas", o que "inabilita o viajante para ser admitido nos Estados Unidos".
A Fifa confirmou que ele não integrará o quadro de árbitros do Mundial, que começa na quinta-feira (11).
A presença de Artan entre os 52 árbitros selecionados para trabalhar na Copa do Mundo de 2026, organizada por Estados Unidos, México e Canadá, foi motivo de orgulho para seus compatriotas.
O presidente da Somália, Hassan Sheikh Mohamud, declarou em abril que Artan era "um símbolo de inspiração para uma nova geração de somalis".
A recepção na Somália para o árbitro Omar Abdulkadir Artan, que ficou fora da Copa do Mundo após ter sido barrado de entrar nos Estados Unidos.— Planeta do Futebol ???? (@futebol_info) June 10, 2026
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