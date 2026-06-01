Guia da Copa: do adeus das lendas à ascensão das novas estrelas do futebol mundial

Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar vão para sua última Copa do Mundo (Divulgação/FIFA)

O futebol mundial está diante de um dos seus maiores momentos de transformação histórica. A contagem regressiva para o torneio mais importante do planeta, Copa do Mundo, traz consigo um sentimento duplo: a melancolia da despedida de lendas que moldaram uma geração e a esperança de uma nova safra que pede passagem.

Entre o adeus dos "extraterrestres", o auge técnico de novas potências e a decolagem de jovens talentos, inclusive brasileiros, o tabuleiro do futebol internacional está sendo completamente redesenhado.

A transformação do cenário do futebol nesta Copa do Mundo divide-se claramente em três frentes: a despedida dos veteranos, a consolidação de atletas no auge técnico e a ascensão meteórica de jovens que já decidem competições de elite na Europa.

O último ato das estrelas

O fator cronológico impõe o fim de uma era de ouro. Pela primeira vez, os gramados se preparam para a ausência de nomes que redefiniram o conceito no esporte. Entre os goleiros, o alemão Manuel Neuer (40 anos) caminha para encerrar uma trajetória marcada pela revolução tática na posição. No meio-campo, o croata Luka Modric (40 anos) e o belga Kevin De Bruyne (34 anos) lideram suas respectivas gerações pela última vez em alto rendimento.

A maior rivalidade da história contemporânea também ruma para o capítulo final. Cristiano Ronaldo (41 anos, Portugal) e Lionel Messi (38 anos, Argentina) estipulam o encerramento um dos ciclos mais vitoriosos do esporte. Paralelamente, o atacante Neymar (34 anos) busca o ápice técnico com a Seleção Brasileira em sua provável última oportunidade de conquistar o principal título que falta à sua galeria.

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O auge técnico

Se os veteranos preparam a despedida, o presente do futebol mundial está sob o controle de atletas que atingiram a maturidade física e tática. A França desponta como o principal polo dessa dominância. O atacante Ousmane Dembélé (28 anos), atual melhor jogador do mundo, vive o momento mais letal da carreira, acompanhado pelo compatriota Kylian Mbappé (27 anos) e pelo grande articulador português Vitinha (26 anos).

A Inglaterra aposta na experiência e capacidade de definição de Harry Kane (32 anos). No entanto, a principal resposta sul-americana a esse domínio europeu atende por Vinícius Júnior (25 anos). O atacante brasileiro chega ao período de maior maturidade da carreira consolidado como uma realidade global e principal referência técnica do ataque canarinho.

A nova ordem: juventude e intensidade

A renovação das potências europeias e sul-americanas ocorre em ritmo acelerado. Nomes como Jude Bellingham (22 anos, Inglaterra) e Florian Wirtz (22 anos, Alemanha) já ditam o ritmo de suas seleções com características de meio-campistas modernos e de alta intensidade. Na Espanha, o extremo Lamine Yamal (18 anos) quebra recordes de precocidade, enquanto Erling Haaland (25 anos) mantém o status de principal referência de gols do continente pela Noruega. O bloco de renovação é sustentado ainda por João Neves (21 anos, Portugal), Nico Paz (21 anos, Argentina) e Michael Olise (24 anos, França).

O futuro do Brasil: impacto imediato no mercado europeu

O processo de transição na Seleção Brasileira ganhou contornos otimistas devido ao desempenho imediato de duas joias de 19 anos na atual temporada europeia. O impacto de ambos alterou as pretensões de seus respectivos clubes e eleva o patamar técnico da nova safra nacional.

Endrick (19 anos): O atacante foi o pilar da campanha do Lyon, na França, sendo peça fundamental para recolocar a equipe na Champions League. O desempenho avassalador em solo francês carimbou seu retorno ao Real Madrid com status elevado para disputar a titularidade na equipe espanhola e na Seleção.

Rayan (19 anos): O jovem atacante promoveu uma verdadeira revolução no Bournemouth, da Inglaterra. Sob seu comando técnico, o clube britânico estabeleceu uma histórica sequência de invencibilidade na Premier League, assegurando uma vaga inédita na Europa League e transformando o atleta em uma das grandes atrações do mercado internacional.

