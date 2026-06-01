Guia da Copa 2026: nova chance de bater recordes e entrar para história

Pelé é o único tricampeão (Acervo DP)

Nascedouro de ídolos e cemitério de lendas, a Copa do Mundo tem uma magia que envolve muito mais do que um simples momento vivido na competição. Os feitos realizados nos Mundiais entram para a eternidade. Com eles, surgem também os recordes. E não dá pra tentar alcançar esses objetivos todo ano. É somente de quatro em quatro anos que estes recordes são postos à prova.

Dos 13 gols de Just Fontaine em 1958 aos cinco de Oleg Salenko em um mesmo jogo em 1994: a história da Copa do Mundo está cheia de recordes a serem batidos, tanto em marcas individuais como em feitos coletivos.

Na edição de 2026, além da taça de campeão, vários recordes estarão em jogo. Alguns muito perto de serem batidos, como a de jogador com mais Mundiais disputados, com Messi, Cristiano Ronaldo e Ochoa possuindo grandes chances de entrarem em campo pela sexta Copa do Mundo, ultrapassando lendas como Lothar Matthäus (Alemanha), Gianluigi Buffon (Itália) e Rafa Márquez e Carbajal (ambos do México), que jogaram em cinco Mundiais.

Por outro lado, há recordes que não poderão ser quebrados nesta edição de 2026, como o jogador com maior número de títulos. Com três conquistas (1958, 1962 e 1970), Pelé não pode ser alcançado por ninguém nesta Copa do Mundo. Amém!

Porém, os brasileiros não estão livres em outra marca importante. Com cinco troféus de campeão do mundo, o Brasil lidera o ranking de conquistas, seguido por dois países: Alemanha e Itália, cada um com quatro. A Itália está fora da disputa por novamente ter sido eliminada nas Eliminatórias da Europa.

Porém, caso os alemães faturem o Mundial, o Brasil voltará a ter um companheiro na prateleira das seleções com maior número de títulos na Copa do Mundo. A última vez que isso aconteceu foi no Mundial de 1994, também realizado nos EUA, quando Brasil e Itália chegaram na grande final como tricampeões do mundo. A Canarinho foi tetra, em 2002 foi penta e nunca mais foi alcançada.

