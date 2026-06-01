Guia da Copa 2026: mais jogos, mais estádios e mais emoção: vai começar o Mundial

A abertura será na quinta-feira, 11 de junho, com o jogo entre México e África do Sul no estádio Azteca, na capital mexicana

Metlife Stadium, palco da final da Copa (AFP)

Polêmica sobre o inchaço à parte, o fato é que a Copa do Mundo de 2026 é a “Maior Copa de Todas”. Em menos de duas semanas, 48 seleções (número recorde) vão estar em ação no Mundial dos Estados Unidos, Canadá e México – o primeiro sediado em três países.

A abertura será na quinta-feira, 11 de junho, com o jogo entre México e África do Sul no estádio Azteca, na capital mexicana. O solo que consagrou Pelé em 1970 e Maradona em 1986 está pronto para novas histórias.

Porém, a competição vai acontecer de fato na Terra do Tio Sam. Dos 16 estádios escolhidos pela Fifa, 11 são nos EUA. São mais três no México e dois no Canadá. Ao todo, eles vão receber os 104 jogos - serão 39 dias de competição. A final está marcada para 19 de julho no Metlife Stadium, em New Jersey. Evidente, o palco que todos querem estar. Mas o posto de estádio mais caro dessa Copa pertence ao SoFi Stadium, em Los Angeles — casa dos times de futebol americano Los Angeles Rams e Los Angeles Chargers. A arena custou cerca de R$ 25 bilhões – mais cara do mundo.

BRASIL

Estados Unidos, Los Angeles... seria um bom presságio para a Seleção Brasileira? Há 24 anos sem ganhar uma Copa, desde a conquista do penta em 2002, o Brasil vivia esse mesmo jejum de anos quando ganhou o tetra em 1994 nos EUA, após superar a Itália nos pênaltis no estádio Rose Bowl, em Pasadena, Los Angeles. A Canarinho aposta na experiência do técnico italiano Carlo Ancelotti. Quanto a Neymar, só o tempo irá dizer o quanto a panturrilha vai incomodar. O Brasil está no Grupo C e a estreia é contra o Marrocos, dia 13 de junho. Escócia e Haiti são os outros adversários.

RANKING

Com a ausência da Itália pela 3 ª vez seguida, apenas a Alemanha é uma ameaça à hegemonia do Brasil, penta em 1958/1962/1970/1994/2002. Os germânicos são tetra: 1954/1974/1990/2014. Atual campeã, a Argentina de Messi vai em busca do quarto título - ganhou em 1978/1986/2022. A poderosa França, com seu forte elenco, almeja o tri - levantou a taça em 1998 e 2018.

ONDE ASSISTIR

Além de ser o maior torneio de todos os tempos, a Copa de 2026 também será marcada pela facilidade do torcedor em acompanhar as partidas de forma gratuita.

A CazéTV transmite todos os 104 jogos do Mundial de graça através do seu canal no YouTube.

Na TV aberta, a grande novidade é a quebra do monopólio recente da Globo com o retorno do SBT, com narração de Galvão Bueno nos jogos do Brasil, às transmissões de uma Copa do Mundo pela primeira vez após 28 anos — a última havia sido em 1998. Agora, as duas emissoras dividirão os direitos de exibição na rede aberta.

Já na TV por assinatura, o SporTV segue como o canal exclusivo do segmento, transmitindo um pacote de 55 partidas em alta definição. Muitas opções para não perder nenhum detalhe.

