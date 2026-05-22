Copa de 2026: Inglaterra anuncia convocação com surpresas e polêmicas
O treinador da Seleção da Inglaterra anunciou sua lista de 26 jogadores com algumas polêmicas
Publicado: 22/05/2026 às 08:38
A Inglaterra anunciou, nesta sexta-feira (22), os 26 jogadores convocados para a Copa do Mundo de 2026. Com uma lista polêmica, o treinador Thomas Tuchel deixou de fora nomes como Cole Palmer, Phil Foden, Trent Alexander-Arnold, Luke Shaw e outros.
Por outro lado, alguns jogadores surpreenderam na lista. Confira a convocação da Seleção Inglesa para o Mundial:
- Goleiros
Jordan Pickford
Dean Henderson
James Trafford
- Defensores
Reece James
Tino Livramento
Nico O'Reilly
Djed Spence
Ezri Konsa
Marc Guehi
John Stones
Jarell Quansah
Dan Burn
- Meias
Declan Rice
Elliot Anderson
Jordan Henderson
Kobbie Mainoo
Jude Bellingham
Morgan Rogers
Eberechi Eze
- Atacantes
Bukayo Saka
Noni Madueke
Marcus Rashford
Anthony Gordon
Ivan Toney
Harry Kane
Ollie Watkins
O nome do atacante Ivan Toney foi um dos que mais surpreendeu na lista, visto que ele disputou poucos minutos com o treinador alemão.
Veja a lista de jogadores que ficaram de fora da convocação:
- Cole Palmer
- Harry Maguire
- Lewis Hall
- Morgan Gibbs-White
- Adam Wharton
- Phil Foden
- Jarrod Bowen
- Alex Scott
- Trent Alexander-Arnold
- Luke Shaw
- Fikayo Tomori