diariodepernambuco.com.br
Copa do Mundo
COPA DO MUNDO

Copa de 2026: Inglaterra anuncia convocação com surpresas e polêmicas

O treinador da Seleção da Inglaterra anunciou sua lista de 26 jogadores com algumas polêmicas

Igor Fonseca

Publicado: 22/05/2026 às 08:38

Seguir no Google News Seguir

Copa de 2026: Inglaterra anuncia convocação com surpresas e polêmicas/Foto: Divulgação/FIFA

Copa de 2026: Inglaterra anuncia convocação com surpresas e polêmicas (Foto: Divulgação/FIFA)

A Inglaterra anunciou, nesta sexta-feira (22), os 26 jogadores convocados para a Copa do Mundo de 2026. Com uma lista polêmica, o treinador Thomas Tuchel deixou de fora nomes como Cole Palmer, Phil Foden, Trent Alexander-Arnold, Luke Shaw e outros.

Por outro lado, alguns jogadores surpreenderam na lista. Confira a convocação da Seleção Inglesa para o Mundial:

  • Goleiros
    Jordan Pickford
    Dean Henderson
    James Trafford
  • Defensores
    Reece James
    Tino Livramento
    Nico O'Reilly
    Djed Spence
    Ezri Konsa
    Marc Guehi
    John Stones
    Jarell Quansah
    Dan Burn

Veja também:

  • Meias
    Declan Rice
    Elliot Anderson
    Jordan Henderson
    Kobbie Mainoo
    Jude Bellingham
    Morgan Rogers
    Eberechi Eze
  • Atacantes
    Bukayo Saka
    Noni Madueke
    Marcus Rashford
    Anthony Gordon
    Ivan Toney
    Harry Kane
    Ollie Watkins

O nome do atacante Ivan Toney foi um dos que mais surpreendeu na lista, visto que ele disputou poucos minutos com o treinador alemão. 

Veja a lista de jogadores que ficaram de fora da convocação:

  • Cole Palmer
  • Harry Maguire
  • Lewis Hall
  • Morgan Gibbs-White
  • Adam Wharton
  • Phil Foden
  • Jarrod Bowen
  • Alex Scott
  • Trent Alexander-Arnold
  • Luke Shaw
  • Fikayo Tomori
Copa de 2026 , Inglaterra
Mais de Copa do Mundo
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
WhatsApp DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP