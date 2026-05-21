Aprenda o passo a passo para gerar sua versão da figurinha do Álbum da Copa 2026 com o ChatGPT

Álbum da Copa 2026: aprenda a fazer sua própria figurinha usando Inteligência Artificial (Foto: IA)

Entrando no clima de Copa e álbum de figurinhas, você sabia que é possível criar sua própria figurinha para o Mundial de 2026 usando Inteligência Artificial?

Neste tutorial, mostramos como utilizar ferramentas como o ChatGPT para transformar uma fotografia comum em uma arte no formato dos álbuns colecionáveis.

O segredo para um bom resultado é o "prompt" (comando de texto enviado à inteligência artificial). Quanto mais precisas forem as instruções sobre layout e dados inseridos, mais realista será a imagem gerada.

Veja o tutorial de como criar sua figurinha da Copa com ChatGPT

O processo é simples e feito através de ferramentas gratuitas de Inteligência Artificial, como o ChatGPT.

Você vai precisar de:

Uma imagem de uma figurinha da Seleção Brasileira da Copa de 2026 ;

da ; Uma foto nítida da pessoa;

É possível achar um modelo de figurinha do álbum de 2026 com uma busca no Google usando o termo: "álbum da copa figurinha do brasil 2026

Na caixa de texto do ChatGPT, use o prompt abaixo para obter melhor resultado.

“Crie uma figurinha vertical no estilo oficial do álbum da Copa do Mundo da FIFA, usando duas imagens: a primeira como referência do layout, cores e identidade visual; a segunda como referência fiel da pessoa. Faça um retrato centralizado e realista da pessoa usando a camisa amarela da Seleção Brasileira com escudo da CBF. Fundo moderno com elementos geométricos em verde, amarelo e azul-turquesa, sigla ‘BRA’ na lateral, tipografia esportiva premium e acabamento de figurinha Panini. Adicione o nome *da pessoa* em destaque na parte inferior e a profissão logo abaixo.”

ÁLBUM DA COPA DE 2026

Esta é a maior edição do Álbum de Figurinhas da Copa, uma vez que o torneio será disputado por 48 seleções — em vez das tradicionais 32. Ao todo, são 980 colecionáveis.

Inclusive, para ajudar o torcedor a controlar o que falta na coleção, o Diario de Pernambuco disponibiliza uma tabela gratuita com a numeração completa. [Baixe aqui].

A edição também marca o começo do fim de uma era, visto que a empresa italiana Panini e a FIFA encerrarão parceria em 2031, após o Mundial de 2030.

Pelo fato de que esta é a maior edição da história, estima-se que o valor desembolsado para completar o álbum — com o preço do pacote contendo sete figurinhas custando R$ 7 — é de mais de mil reais.