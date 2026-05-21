Alemanha aposta em retorno de Neuer e divulga a relação de convocados para a Copa do Mundo

O goleiro que não defende a Alemanha desde 2024, agora retorna para participar do seu quinto Mundial

Manuel Neuer, goleiro do Bayern de Munique (Divulgação/Bayern)

O goleiro Manuel Neuer, de 40 anos, é o destaque da lista de convocados da seleção da Alemanha, que foi anunciada nesta quinta-feira para a disputa da Copa do Mundo que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá.

O jogador, que não defende o time nacional desde 2024, chegou a se despedir do selecionado, e agora retorna para participar do seu quinto Mundial como o nome mais experiente do plantel.

Sua inclusão é um golpe para o goleiro do Hoffenheim, Oliver Baumann, que tinha a titularidade garantida.

A pressão para incluir Neuer na seleção aumentou depois de suas excelentes atuações pelo Bayern de Munique, principalmente contra o Real Madrid nas quartas de final da Liga dos Campeões.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão

Para compor a relação, o treinador Julian Nagelsmann fez uma mescla de jogadores com rodagem e atletas que estão despontando. Além de nomes como Goretzka, Havertz, Musiala e Sané, ele também abriu espaço para o jovem Lennart Karl, de apenas 18 anos.

A Alemanha está inserida no Grupo E do Mundial. A estreia acontece no dia 14 de junho, em Houston, contra a seleção de Curaçao. O segundo encontro acontece seis dias depois diante da Costa do Marfim, em Toronto Field. A partida que encerra a participação dos alemães nesta etapa classificatória está programada para 25 de junho, contra o Equador.

Confira os convocados da Alemanha para a Copa do Mundo

Goleiros: Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern de Munique) e Alexander Nubel (Stuttgart)

Defensores: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Frankfurt), Pascal Gross (Brighton), Joshua Kimmich (Bayern de Munique), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Aleksandar Pavlovic (Bayern de Munique), David Raum (Leipzig), Antonio Rudiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Angelo Stiller (Stuttgart), Jonathan Tah (Bayern de Munique) e Malick Thiaw (Newcastle)

Meio-campistas: Nadiem Amiri (Mainz), Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Leon Goretzka (Bayern de Munique), Kai Havertz (Arsenal), Lennart Karl (Bayern de Munique), Jamie Leweling (Stuttgart)

Atacantes: Jamal Musiala (Bayern de Munique), Leroy Sané (Galatasaray), Deniz Undav (Stuttgart), Florian Wirtz (Liverpool) e Nick Woltemade (Newcastle).