Foden, Palmer e Maguire fora? Inglaterra deve ter cortes de peso na convocação para a Copa

Phil Foden, Cole Palmer e Harry Maguire (GLYN KIRK / AFP, ADRIAN DENNIS / AFP e PETER POWELL / AFP)

A Inglaterra deve apresentar uma convocação cercada de surpresas para a Copa do Mundo. O técnico Thomas Tuchel anunciará oficialmente, nesta sexta-feira (22), a lista de 26 jogadores que defenderão os Three Lions no Mundial disputado nos Estados Unidos, Canadá e México, mas a imprensa britânica já aponta cortes de peso no elenco inglês.

Entre os nomes que podem ficar fora da Copa estão os meias-atacantes Phil Foden, do Manchester City, e Cole Palmer, do Chelsea, além do zagueiro Harry Maguire, experiente defensor do Manchester United e figura constante nas últimas grandes competições da seleção inglesa.

Segundo veículos britânicos, Tuchel já iniciou contatos pessoais com jogadores que não farão parte da convocação final. A tendência é de uma reformulação importante no grupo inglês após o vice-campeonato da Eurocopa de 2024, quando a Inglaterra perdeu a decisão para a Espanha por 2 a 1.

HARRY MAGUIRE

A ausência mais simbólica é a de Harry Maguire. Aos 33 anos, o zagueiro havia retomado protagonismo no Manchester United durante a reta final da temporada, sendo peça importante sob o comando do interino Michael Carrick. Mesmo assim, acabou fora dos planos do treinador alemão.

O próprio defensor antecipou sua ausência através das redes sociais e demonstrou frustração com a decisão.

“Eu estava confiante de que poderia desempenhar um papel importante pelo meu país neste verão, após a temporada que tive. A decisão me deixou chocado e completamente devastado. Desejo a todos os jogadores tudo de melhor”, escreveu Maguire.

Com 66 partidas pela seleção inglesa, o zagueiro disputou as Copas do Mundo de 2018 e 2022, além da Eurocopa de 2021, quando a Inglaterra terminou vice-campeã. Já em 2024, acabou fora da Euro por lesão.

I was confident I could of played a major part this summer for my country after the season I’ve had. I’ve been left shocked and gutted by the decision.



I’ve loved nothing more than putting that shirt on and representing my country over the years.



I wish the players, all the… pic.twitter.com/9X7asAkCFF — Harry Maguire (@HarryMaguire93) May 21, 2026

PHIL FODEN

Outro corte que chama atenção envolve Phil Foden. Considerado um dos jogadores mais talentosos da nova geração inglesa, o meia do Manchester City viveu uma temporada abaixo do esperado sob comando de Pep Guardiola.

Foram apenas 22 jogos como titular na Premier League e sete gols marcados, desempenho distante do protagonismo apresentado em temporadas anteriores.

COLE PALMER

Cole Palmer, destaque do Chelsea nas últimas campanhas, também deve ficar fora da lista. Mesmo tendo disputado 33 partidas na temporada, com dez gols e três assistências, o meia-atacante não teria convencido Tuchel para integrar o grupo final do Mundial.

Palmer, inclusive, marcou o gol da Inglaterra na derrota para a Espanha na final da Eurocopa. Pelo Chelsea, foi eleito o melhor jogador da primeira Copa do Mundo de Clubes, em 2025, com direito a dois gols anotados na final diante do PSG.

NOVIDADES NA CONVOCAÇÃO

Em contrapartida, alguns nomes aparecem como surpresas positivas na provável convocação. O atacante Ivan Toney, atualmente no Al Ahli, da Arábia Saudita, deve ser um dos escolhidos apesar do pouco espaço recente na seleção. Ollie Watkins, destaque do Aston Villa campeão da Liga Europa, também surge fortalecido entre os convocados.

Segundo o Guardian, Tuchel ainda prepara outras mudanças importantes no elenco. Kobbie Mainoo, do Manchester United, deve ganhar espaço no meio-campo, enquanto Adam Wharton, do Crystal Palace, pode perder a vaga. Já na defesa, Trevor Chalobah e Levi Colwill, ambos do Chelsea, aparecem cotados para substituir nomes mais experientes como Luke Shaw e Fikayo Tomori.

A expectativa agora gira em torno da confirmação oficial da lista e da estratégia adotada por Thomas Tuchel para tentar conduzir a Inglaterra ao título mundial inédito desde 1966. O English Team está no Grupo L do torneio, com a companhia de Croácia, Gana e Panamá.