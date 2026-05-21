Noruega convoca Haaland e Ødegaard, em alta na Inglaterra, para retorno à Copa após 28 anos
Estadão Conteúdo e Diario de Pernambuco
Publicado: 21/05/2026 às 21:35
Erling Haland e Martin Odegaard em ação pela Noruega (ATTILA KISBENEDEK / AFP)
A seleção norueguesa anunciou nesta quinta-feira os seus 26 convocados para a Copa do Mundo de 2026. Liderados pelo atacante Erling Haaland, voltam ao Mundial após 28 anos.
Outro destaque da Noruega é o meia Martin Ødegaard, campeão inglês com o Arsenal e finalista da Champions League. O ataque ainda conta com Alexander Sorloth, do Atlético de Madrid.
Duas ausências chamam a atenção na lista do técnico Stale Solbakken. O promissor zagueiro Eivind Helland, de 21 anos, do Bologna, não foi chamado. Além dele, ficou fora o meia Aron Donnum, do Toulouse, que integrou o time nas Eliminatórias.
No Grupo I, a Noruega enfrentará França, Iraque e Senegal na primeira fase. A estreia será contra os iraquianos às 19h (horário de Brasília) do dia 16 de junho, em Boston.
CONFIRA OS 26 CONVOCADOS DA NORUEGA:
Goleiros - Orjan Haskjold Nyland, Egil Selvike Sander Tangvik.
Defensores - Kristoffer Vassbakk Ajer, Fredrik Bjorkan, Henrik Falchener, Sondre Langas, Torbjorn Heggem, Marcus Holmgren Pedersen, Julian Ryerson, David Moller Wolfe e Leo Ostigard.
Meio-campistas - Thelonious Aasgaard, Fredrik Aursnes, Patrick Berg, Sander Berge, Oscar Bobb, Jens Petter Hauge, Antonio Nusa, Andreas Schjelderup, Morten Thorsby, Kristian Thorstvedt e Martin Odegaard.
Atacantes - Erling Haaland, Jorgen Strand Larsen e Alexander Sorloth.