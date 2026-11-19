Segundo CDL Recife, lojas passam a funcionar também aos domingos e feriados a partir deste feriadão da Consciência Negra, em preparação para as vendas de Natal e Ano Novo

Presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife) e do Sindicato dos Lojistas do Comércio de Bens e Serviços do Recife (Sindilojas Recife), Fred Leal (Rafael Vieira DP Fotos)

As lojas do Centro do Recife vão funcionar todos os dias, inclusive aos domingos e feriados, a partir desta sexta-feira (20), até o fim de dezembro. A ampliação do funcionamento busca aproveitar o aumento da circulação de consumidores durante o período de compras para a Black Friday, o Natal e o Ano Novo. A expectativa, no entanto, é acompanhada de cautela pelos comerciantes, que apontam um ano difícil para o setor e ainda enfrentam incertezas sobre a economia e as mudanças nas regras trabalhistas.

Para reforçar a segurança de consumidores e trabalhadores, a Polícia Militar de Pernambuco lançou, nesta quinta-feira (19), a Operação Papai Noel 2026, com 2.698 policiais militares em serviço extraordinário.

A abertura das lojas no feriado nacional do Dia da Consciência Negra, nesta sexta-feira (20), será facultativa, conforme acordo entre os sindicatos patronal e dos trabalhadores. A partir do domingo (22), os estabelecimentos poderão funcionar diariamente, inclusive nos feriados, até o encerramento do ano. A decisão busca ampliar as oportunidades de venda em um dos períodos mais importantes para o comércio varejista.

Presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife) e do Sindicato dos Lojistas do Comércio de Bens e Serviços do Recife (Sindilojas Recife), Fred Leal afirmou que a expectativa é conseguir um resultado pelo menos semelhante ao registrado no ano passado. Segundo ele, o cenário econômico e as discussões sobre mudanças na jornada de trabalho têm provocado insegurança entre os empresários, especialmente em relação à contratação de funcionários temporários.

“Se a gente vender igual ao ano passado já é uma coisa importante. Para vender um pouquinho mais, ainda temos muitas indefinições econômicas e políticas”, avaliou.

O dirigente citou as discussões sobre o fim da escala 6x1 e a adoção do modelo 5x2 como um dos fatores que têm influenciado as decisões dos lojistas. De acordo com ele, alguns empresários estão adiando a contratação de trabalhadores temporários enquanto aguardam definições sobre possíveis mudanças na legislação. A preocupação é organizar as equipes e os custos de funcionamento durante o período de maior demanda.

Recuperação do Centro

Além das condições econômicas, a recuperação do movimento em ruas tradicionais do comércio também está entre os desafios do setor. Questionado sobre a circulação de consumidores em vias como a Rua Nova e a Rua da Imperatriz, Fred Leal reconheceu que a retomada ainda acontece em ritmo abaixo do esperado pelos comerciantes.

Para ele, a recuperação da região central depende de uma ocupação mais ampla dos espaços, não apenas pelas atividades comerciais, mas também por moradores e instituições públicas. O dirigente citou iniciativas de requalificação e revitalização do Centro, mas ponderou que os resultados ainda não aparecem na velocidade desejada pelos lojistas.

“O Centro tem que ser ocupado por moradia, ocupado por entidades públicas, ocupado pelo Governo do Estado, enfim, pela Prefeitura. Eu acho que tudo isso é um movimento como um todo. Não na velocidade que o lojista gostaria, mas está avançando”, afirmou.

O presidente da CDL também destacou que a variedade de produtos e os preços praticados continuam sendo diferenciais do comércio central para atrair consumidores. A segurança, entretanto, permanece entre os fatores que mais pesam na decisão de frequentar a região. Segundo ele, a presença policial é importante tanto para quem trabalha nas lojas quanto para quem circula em busca de produtos.

Policiamento reforçado

A Operação Papai Noel seguirá até 31 de dezembro e vai reforçar o policiamento ostensivo e preventivo nas principais áreas comerciais da capital, da Região Metropolitana e do interior. Ao todo, serão empregados 2.698 policiais militares em serviço extraordinário, além do efetivo que já atua diariamente nas ruas. Segundo a PM, o número representa um aumento de 10% em relação ao reforço realizado no ano passado.

Funcionamento no feriado

No feriado desta sexta-feira (20), o funcionamento do comércio do Centro do Recife será facultativo. Já os shopping centers da Região Metropolitana terão horários especiais:

•Shopping Recife, RioMar Recife, Shopping Tacaruna e Plaza Shopping: das 12h às 21h;

•Shopping Boa Vista: das 11h às 19h;

•Shopping de Afogados: das 9h às 18h;

•Shopping ETC: das 12h às 18h;

•Shopping Patteo Olinda: das 12h às 21h;

•Paulista North Way Shopping: das 12h às 21h;

•Camará Shopping: das 12h às 21h;

•Shopping Guararapes: das 9h às 22h;

•Shopping Costa Dourada: das 9h às 22h;

•Shopping Igarassu: das 12h às 20h;

•Recife Outlet: das 9h às 21h.

A partir de domingo (22), as lojas do Centro passam a ter funcionamento diário até 31 de dezembro, incluindo domingos e feriados.

