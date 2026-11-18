Cortejo cultural marcou os 167 anos da visita da Família Imperial à capital pernambucana. Associação cobra reabertura da via e incentivos fiscais para atrair novos negócios e moradores

ortejo cultural ocupou a Rua da Imperatriz, na Boa Vista, nesta quarta-feira (18), em ato pela revitalização do comércio e dos imóveis históricos (Foto: Diario de Pernambuco)

A tentativa de recuperar o movimento comercial da Rua da Imperatriz Teresa Cristina, no bairro da Boa Vista, área central do Recife, levou comerciantes, proprietários de imóveis e representantes da sociedade civil a promover um ato nesta quarta-feira (18). Com cortejo cultural, frevo, estandartes e referências à história da cidade, a mobilização também serviu para cobrar do poder público medidas que ajudem a reverter o esvaziamento da rua, que já foi um dos principais corredores comerciais do Recife.

O evento, intitulado “Imperatriz Viva! - 167 anos de história, um novo tempo para a nossa rua!”, foi organizado pela Associação de Proprietários de Imóveis da Rua da Imperatriz (IMPERA). Entre as principais reivindicações está a reabertura da via à circulação de veículos e a criação de incentivos fiscais para estimular a instalação de novos estabelecimentos e a recuperação dos imóveis históricos.

Um dos organizadores do movimento, o empresário Marcus Gallo, proprietário de um imóvel na rua e integrante da IMPERA, defende a participação conjunta dos governos e da iniciativa privada para recuperar a região. Ele também apresentou a campanha Imperatriz Zero Imposto, que reivindica ao Governo de Pernambuco a isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) por dez anos para empresas que decidirem investir no local.

“Queremos fazer um apelo à governadora Raquel Lyra para que também traga um incentivo, assim como a Prefeitura fez neste momento: a isenção do ICMS por dez anos para o lojista, investidor ou empresário que vier investir na Rua da Imperatriz. É uma maneira de incentivar quem deseja empreender na região”, afirmou.

Segundo Marcus, das 80 lojas que existiam na rua, apenas 16 permanecem em funcionamento. Para ele, a recuperação do comércio depende de medidas que tornem o endereço novamente atrativo para empresários e consumidores. “Não vamos desistir da Imperatriz. Ela está no nosso sangue, e vamos reerguer essa rua. Para isso, precisamos do poder público junto com a iniciativa privada.”

A associação também cobra a reabertura da circulação de veículos. De acordo com Marcus, a promessa da Prefeitura do Recife era liberar o trânsito em setembro deste ano, mas a medida ainda não havia sido concretizada até esta quarta-feira. Segundo ele, a gestão municipal informou que o processo depende de licitação.

Rua perdeu movimento ao longo dos anos

A Rua da Imperatriz tem uma trajetória ligada ao desenvolvimento comercial e à memória urbana do Recife. Durante décadas, o endereço concentrou lojas de calçados, confecções, tecidos finos e artigos considerados de luxo. Era um dos pontos procurados por quem buscava produtos especializados e de maior qualidade na capital pernambucana. A transformação da rua, no entanto, ocorreu gradualmente.

Os problemas de segurança e a expansão dos shopping centers estão entre os fatores apontados por comerciantes que acompanharam a perda de importância comercial do endereço.

Cláudio Campelo Loureiro, proprietário de uma floricultura na rua, está no local há 52 anos, cuidando do estabelecimento da família, que tem 97 anos de existência. Ao longo desse período, acompanhou diferentes fases do comércio e o fechamento progressivo de lojas.

“Conheci a Rua da Imperatriz em 1974, quando cheguei aqui. Vi diferentes épocas, com muito movimento, mas a rua foi perdendo força aos poucos, até chegar à situação atual. Estamos tentando reativar a região e fazer o comércio voltar a funcionar.” Mesmo diante das mudanças, ele decidiu manter a floricultura por causa da tradição familiar.

Além da retomada do comércio, a ocupação dos pavimentos superiores dos edifícios por moradores é apontada como uma alternativa para devolver movimento à região. A proposta é combinar habitação nos andares de cima com estabelecimentos comerciais no térreo, garantindo circulação de pessoas também fora do horário de funcionamento das lojas.

A arquiteta e urbanista Ana Eugênia Figueiredo defende que a recuperação da rua depende da articulação entre proprietários, comerciantes, poder público e iniciativa privada. Ela afirma que a maioria dos imóveis tem acesso apenas pela própria Rua da Imperatriz, o que torna a circulação de veículos importante para viabilizar novos projetos habitacionais.

“Se trouxermos moradias para cá, mantendo o comércio no térreo, podemos dar mais vida à rua. Precisamos do engajamento dessas três frentes, de proprietários e comerciantes, poder público e iniciativa privada. Com essa união, temos condições de fazer muita coisa pela Rua da Imperatriz”, afirmou.

Entre as reivindicações dos proprietários também estão ainda incentivos fiscais para quem recuperar edifícios e instalar moradias na região, além de melhorias na infraestrutura, acessibilidade e segurança.

A mobilização desta quarta-feira também teve caráter histórico e cultural, celebrando os 167 anos da visita da Família Imperial ao Recife, em 1859, e contou com a participação de Germano Haiut como mestre de cerimônias, além do Rei e da Rainha do Carnaval do Recife.



