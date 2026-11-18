A ação segue até 31 de dezembro, com reforço do policiamento ostensivo e preventivo nas principais áreas comerciais da capital, da Região Metropolitana e do interior do Estado

Ao todo, serão empregados cerca de 2.698 policiais militares em serviço extraordinário (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Visando as compras da Black Friday, que acontecerá na sexta-feira (27), e período natalino, a Polícia Militar de Pernambuco lança, nesta quinta-feira (19), a Operação Papai Noel 2026. A ação segue até 31 de dezembro, com reforço do policiamento ostensivo e preventivo nas principais áreas comerciais da capital, da Região Metropolitana e do interior do Estado.

Ao todo, serão empregados cerca de 2.698 policiais militares em serviço extraordinário, além do efetivo ordinário. As equipes atuarão a pé, de bicicleta, motocicletas, a cavalo e em viaturas, com o apoio do Grupamento Tático Aéreo (GTA). Os policiais estarão identificados com bonés laranjas.



No Centro do Recife, o policiamento será distribuído em quatro quadrantes de segurança, abrangendo os bairros da Boa Vista, Soledade, Santo Amaro, São José, Santo Antônio, Ilha do Leite e Coelhos.



A operação também contemplará shoppings e centros comerciais da Região Metropolitana, especialmente nos fins de semana, além dos principais polos comerciais do interior.



A iniciativa tem como objetivo prevenir crimes, ampliar a presença policial e garantir mais segurança a consumidores e comerciantes durante o período de maior movimentação no comércio, impulsionado pela Black Friday e pelas compras de fim de ano. Após o fechamento das lojas, as equipes também reforçarão a segurança nas paradas de ônibus.



Como ação complementar, haverá monitoramento aéreo diário, das 8h às 20h, por drones nos quatro quadrantes do Centro do Recife. Na Praça do Diário, a população também poderá cadastrar aparelhos no Programa Alerta Celular. A operação contará ainda com ações preventivas de enfrentamento à violência doméstica.

