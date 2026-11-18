Dia da Consciência Negra: veja o que abre e veja no feriado do dia 20 de novembro
Comércio do Centro abre sexta de maneira facultativa e shoppings da RMR funcionarão com horário especial
Publicado: 18/11/2026 às 12:21
O comércio do Centro do Recife funcionará de maneira facultativa (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)
Nesta sexta-feira (20), Dia da Consciência Negra é feriado nacional. A data vai alterar o funcionamento do comércio recifense. Lojas do Centro do Recife vão abrir de maneira facultativa, segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife) e do Sindicato dos Lojistas do Comércio de Bens e Serviços do Recife (Sindilojas Recife).
Já as lojas de shopping centers da Região Metropolitana do Recife vão operar com horário especial. A definição foi negociada entre os sindicatos patronal e o da categoria.
Confira abaixo o horário de funcionamento:
Recife
Centro do Recife e bairros - facultativo
Shopping Recife - das 12h às 21h
RioMar Recife - das 12h às 21h
Shopping Boa Vista - das 11h às 19h
Shopping Tacaruna - das 12h às 21h
Plaza Shopping - das 12h às 21h
Shopping de Afogados - das 9h às 18h
Shopping ETC - das 12h às 18h
Olinda
Shopping Patteo Olinda - das 12h às 21h
Paulista
Paulista North Way Shopping - das 9h às 22h.
Camaragibe
Camará Shopping - das 12h às 21h
Jaboatão dos Guararapes
Shopping Guararapes - das 9h às 22h
Cabo de Santo Agostinho
Shopping Costa Dourada - das 9h às 22h
Igarassu
Shopping Igarassu - das 12h às 20h
Moreno
Recife Outlet - das 9h às 21h.